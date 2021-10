TÝMOVÝ SEN. V minulé sezoně se Brňané radovali z historického druhého místa v profesionální soutěži, jenže o první ligu si nezahráli. Mezi elitu se totiž dostal jen vítěz z Hradce Králové. Tentokrát by jim aspoň k postupu do baráže o nejvyšší soutěž stačila i třetí příčka. „Chceme být nahoře, abychom se na jaře mohli poprat o baráž, což je takový náš sen. Rádi si ji zahrajeme. V týmu máme mladé kluky, ale na druhou stranu taky hodně zkušených, kteří mají i prvoligové starty, takže bez šance určitě nejsme,“ dodal odhodlaně Málek.

Brněnský celek se už v uplynulém ročníku spoléhal na výsledky z domácího hřiště, na kterém v této sezoně získal deset z patnácti možných bodů. „Soupeřům se u nás nechce hrát, je to takové nepřátelské a těžíme hlavně z domácího prostředí, z fanoušků a jejich nadšení,“ poznamenal Málek.

NEJSOU V OBLIBĚ. Oproti prvním dvěma sezonám ve druhé lize se prý nyní nacházejí ve složitějších situacích. „Ještě na jaře bylo vidět, že nás týmy podceňovaly. Teď je to fakt rozdíl, všichni se na nás připraví a přijde mi, že jsme takový nesnášený tým, protože hrajeme důrazný fotbal, hodně běháme a jsme soubojoví. Když pak prohodím něco s protihráči, vycítím, že třeba mě osobně nemají moc rádi,“ smál se Málek.

ZÁVĚREČNÁ DRAMATA. Dá se říct, že kouč Valachovič prožil příjemný a hlavně klidný závěr utkání na podzim jen dvakrát. Líšeň totiž často bojuje o výsledek až do posledních chvil. Porážku 1:2 se Zbrojovkou jim nadělil až ve třetí minutě nastavení Jakub Řezníček, o výhře 2:1 s Jihlavou rozhodl ve stejný čas Silný z penalty.

Svěřenci kouče Milana Valachoviče po domácí výhře 3:2 s Viktorií Žižkov jen remizovali s Ústím nad Labem a s nováčkem soutěže z Vyškova, pak navíc prohráli s Vlašimí a Zbrojovkou. Klíčové utkání pro ně nastalo v šestém kole, kdy je čekal Třinec na sestupových pozicích. „Kdybychom prohráli, dotáhne se na nás a hrajeme vzadu. To byl opravdu důležitý zápas, naštěstí jsme ho zvládli 2:0. Chytli jsme sebedůvěru a další kola zase vyhráli. Teď už můžeme hrát v klidu a na hřišti si třeba i víc dovolit,“ pravil Málek.

