Cítil jste se ohrožený, když vedení brněnského klubu proklamovalo, že shání v zimě levého obránce?

Určitě cítil, samozřejmě čtu vyjádření v novinách. Byl jsem trochu nervózní, ale tak to ve fotbale chodí. Jsem tady jako levý obránce, i když to není můj post, dřív jsem hrál buď záložníka nebo pravého obránce. Nastupuji v Brně na levém obránci, snažím se podávat co nejlepší výkony. Teď jsem tam já a budu se snažit vydržet co nejdéle.

Když Zbrojovka nemá typického levého beka, kdo vám v kádru šlape na paty?

V kádru je nás hodně a všech pětadvacet hráčů poměrně vyrovnaných, vždycky se dá sestava nějak poskládat. Nalevo může hrát kdokoli, Matěj Hrabina, Damián Bariš, Honza Hlavica, Kuba Šural. Jmen je tu hodně a protočit se může kdokoli.

Hrajete přes nohu, limituje vás to?

Sice to nemám na svoji nohu, ale už jsem pár zápasů na levém obránci odehrál, takže to pro mě takový problém být nemůže. Myslím, že to zvládám.

Taky se kolem vás střídají stopeři kvůli zranění, už jste si zvykl na všechny?

Ve fotbale zranění bývají, někdo vypadne, jiný naskočí. Snažíme se co nejvíc se spoluhráčem i celou obranou sehrát, aby to fungovalo, měli jsme na to dva měsíce. Myslím, že nám to v Brně spolu jde, teď jsme sice dostali jeden gól od Prostějova, ale byl krásný, to se stane. Samozřejmě se jich snažíme dostávat co nejméně. Doufám, že v Jihlavě žádný nedostaneme, kluci vepředu něco dají a bude to dobré.

Po výhře jste ideálně naladění na druhý duel?

Začátek bývá takový, že nevíte co čekat, ale připravovali jsme dva měsíce, což je strašně dlouho, a myslím, že jsme se nachystali dobře. První zápas s Prostějovem jsme zvládli výsledkově, hra byla taky dobrá, i když samozřejmě víme o chybách.

Berete to tak, že úvodní vítězství musíte potvrdit?

Určitě to chceme potvrdit, Jihlava ještě nehrála, minulé kolo měla odložené, takže nevíme co čekat, ale bude to zápas jako každý jiný. Samozřejmě jsme se týden připravovali a jedeme do Jihlavy uspět.

U Zbrojovky platí, že cílí na vítězství doma i venku?

Fungujeme stejně doma i venku. Říká se, že musíte vyhrávat doma, to je povinnost, ale snažíme se i venku hrát stejný fotbal. Hlavně aby nás to bavilo a vyhráli jsme.

Na co jste se zaměřili před duelem v Jihlavě?

Máme v kabině týden nahozenou její sestavu, každý den na tréninku vidíme, kdo kde bude hrát. Samozřejmě nevíme, jak nastoupí, je to předběžné. Koukali jsme na jihlavské skóre, které je zajímavé, protože moc gólů nedala, ale ani jich moc nedostala. Doufám, že domácí nedají žádný a my nějaké góly dáme.

V podzimním utkání jste Jihlavu na domácím trávníku porazili 4:0, lze z toho utkání něco vyvozovat?

Dá se z toho určitě něco vzít, Kuba Řezníček vstřelil čtyři góly, porazili jsme ji 4:0, což vypadá jako jednoduché utkání podle výsledku. Jenže každé střetnutí ve druhé lize je těžké, nemůžu říct, že jsme sehráli nějaké jednoduché. Připravujeme se na všechna stejně a doufám, že duel i teď zvládneme a vyhrajeme.

Může podzimní výsledek svádět k podcenění?

Někdo si může říct, že když jsme vyhráli 4:0, půjde to samo, ale to by byla největší chyba, kdybychom to udělali. Víme, že nás v Jihlavě čeká těžké utkání, domácí nám určitě nedají nic zadarmo.