Nový trenér Olomouc B Miloslav Brožek byl po utkání spokojený. „Hlavně mě těší, že jsme do zápasu vstoupili hodně aktivně. Do šesté minuty jsme měli tři velké šance, z úvodního tlaku jsme dokázali vstřelit jednu branku. Chci pochválit tým za to, jak se od začátku snažil přistoupit k utkání aktivně. Tato aktivita nám vydržela po celý zápas,“ pochvaloval si nástupce úspěšného kouče Tomáše Janotky ve funkci.

Přípravný fotbal -

FC PETRŽALKA – SK SIGMA OLOMOUC B 1:3 (0:2)

Branky: 64. Švec – 6. Amasi, 14. Dele, 66. Muritala

Hanáky posílilo i několik hráčů áčka z ligového kádru, trenér Brožek tak ve druhé půli prostřídal celou jedenáctku.

Olomoucké béčko poslal do vedení v 6. minutě Amasi.

Vydařený vstup do utkání potvrdil po necelé čtvrthodině Dele, který navýšil vedení Sigmy na 2:0.

Olomoučtí fotbalisté mohli branek přidat více, ale další své příležitosti v první půli neproměnili. Činit se musel ale i brankář Koutný, který jednu velkou příležitost Petržalky zlikvidoval.

Petržalka zkorigovala výsledek v 64. minutě, kdy z rychlého protiútoku skóroval Švec. Hned o dvě minuty později ale vrátil dvoubrankové vedení na stranu Sigmy Muritala. Gólman Koutný po změně stran opět zlikvidoval jednu velkou příležitost Petržalky.

Po prostřídání v 72. minutě pokračoval Brožkův tým v aktivitě a připravil si další tři brankové příležitosti, ty už ale nevyužil.

Sigma B porazila Petržalku 3:1 a připsala si druhou výhru v přípravě.

„Byl to zajímavý zápas, ve kterém jsme zaslouženě zvítězili. Po sedmdesáté minutě jsme prostřídali všechny hráče, nastoupila druhá jedenáctka. I mladí kluci si s tím poradili velice dobře, mohli jsme přidat více branek. Celkově jsem spokojen s výsledkem i s předvedenou hrou. Nějaké mezery v organizaci hry jsem tam viděl, ale o poločase jsme si vše vyjasnili. Musíme být v tomto důslednější. Celkové nastavení týmu a ochota pracovat byla na naší straně, zápas splnil svůj účel,“ dodal Brožek.