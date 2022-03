Tentokrát dostal ránu do hlavy, v listopadu při utkání s Vyškovem zkolaboval kvůli vyčerpání organismu. „Byl to dokonce stejný záchranář a smál se: To jste zase vy? Dělal si ze mě srandu, že mu mám přivézt permice na Zbrojovku, když se mnou jede podruhé v sanitce. To už jsme se bavili v pohodě, bylo to úsměvné. Doufám, že jsem si vše vybral a bylo to naposledy,“ přeje si Štěrba.

Páteční diagnóza zněla lehký otřes mozku, přes víkend měl klidový režim. „Už se cítím dobře. Bylo mi řečeno, že jsem asi dostal ránu od Řezni (kapitán Zbrojovky Jakub Řezníček – pozn. red.), možná od protihráče, trefil mě blbě do spánku. Mám tam bouli, ale všechny výsledky dopadly dobře. Cítím se normálně,“ povídá sedmadvacetiletý stoper.

Po úderu na chvíli ztratil vědomí, ovšem záhy hodlal ještě nastoupit. „Pamatuji si silnou ránu, pak jsem slyšel hlasy a když jsem se probral, připadal jsem si v pohodě, jen mě bolelo v té části hlavy. Byl tam náš lékař Šimon Ondruš, najednou se tam zjevili záchranáři. Chtěl jsem pokračovat, ale řekli mi, že jsem byl chvíli mimo a nepustili mě už do zápasu. Bylo to rozumné, když jsem chvilku nereagoval, zdraví je přednější. V nemocnici při vyšetření potvrdili lehký otřes mozku,“ líčí Štěrba.

Hned tušil, že tenhle úraz nemá nic společného s listopadovým kolapsem. „Už jsem pár otřesů zažil a věděl jsem, co bude. Když chceme dát gól nebo bráníme v tomto prostoru, jdeme do toho naplno, cokoli se může stát, třeba dostanete kolenem. Jdete dát gól, orientujete se na balon, dojde ke střetu a zrovna jsem to odnesl já,“ přijímá úděl ostravský rodák.

Nutno podotknout, že v případě Štěrby nejsou takové úrazy ojedinělé. „Měl jsem i zlomený nos, několik šití. Stál tam nade mnou Ondřej Ševčík z Líšně, se kterým se známe ze Sigmy, a říkal, že to snad není možné, že mám na to smůlu. V dorostu jsem kolikrát pokračoval s ofačovanou hlavou, rozřízlým obočím. Jdu do všeho naplno. Lidi mi říkali, ať si tam dávám lokty, ale snažím se hrát čistě a občas to odnesu. Musím využít zkušenosti, abych některé situace vyhodnotil jinak, už mi není osmnáct, abych tam lítal bezhlavě. Musím si dávat větší pozor, ale nebude to mít vliv, že bych chodil do soubojů obezřetněji,“ popisuje.

Chvíli před ním se zranil jeho spoluhráč Matěj Hrabina, který taky opustil hřiště na nosítkách. Zbrojovka podlehla Líšni 1:3. „Volal jsem si s trenérem, ať mi popíše průběh utkání a chtěl jsem si ověřit, jaký jsem měl výpadek. Před zápasem jsme si u videa řekli, že chceme chytit úvod, kopat standardky, rohy, ale hned v první minutě jsme dostali nešťastný gól z rohu a potom druhý. Měli jsme dávat pozor, bohužel to pak bylo dobré pro Líšeň, mohla se zatáhnout, v tom je silná. Ve druhém poločase už hosté polehávali, drželi si vedení, chodili do brejkových situací, ale to by dělal asi každý soupeř. Třetí branka rozhodla, už se nám nepovedlo vyrovnat,“ má jasno.

Od úterý se s kondičním trenérem zapojí do tréninku. „Zkusím kolo a postupně přidáme zátěž. Věřím, že to bude v pohodě. Cítím se v pohodě, jen uvidíme, jak hlava a tělo zareagují,“ vyhlíží Štěrba.