Další opora Líšně míří do první ligy. Díru má zacelit navrátilec

Jedenatřicetiletý fotbalista nechtěl volit takové řešení, ale okolnosti ho donutily. „Město, klub i fotbal v Senici jsou na dobré úrovni, zvedlo se to tam s příchodem trenéra a udělali jsme velký kus práce. Na podzim nás všichni pasovali na jasného sestupujícího a skončili jsme šestí. Ale vůči mně klub neplnil závazky a už to byla spousta peněz. Nevěděl jsem kudy kam, přece jen fotbal je moje živobytí a nejde do práce chodit bez peněz,“ přiblížil Šumbera.

Na Slovensku ještě zvládl kompletní přípravu, ale před startem jarní části opustil klub, který vede brněnský kouč Pavel Šustr.

Na novém angažmá se dohodl tento týden v Líšni. „Byl jsem v kontaktu s kluby na Slovensku i ve druhé české lize, v jednom jsem trénoval a odehrál zápas, ale než jsme se stihli domluvit, oslovila mě Líšeň. Převládla touha být doma s rodinou, domluvili jsme se s předsedou Hladišem a za půl dne bylo všechno vyřešeno,“ objasnil Šumbera.

DOMA V BRNĚ

Zlínský rodák už se v Brně zabydlel při angažmá ve Zbrojovce, které patřil až do loňského léta. „Bydlíme v Brně už čtyři roky, malá tady chodí do školky, takže můžu být doma. Chodil jsem do Líšně už hrát na farmu, zázemí i lidi znám. Líšeň ve druhé lize navíc čeří vody nahoře, tak proč ne?“ tázal se naoko Šumbera.

V loňské prvoligové sezoně nastoupil za Zbrojovku do šestnácti utkání, ale naposledy 27. února při prohře s Plzní na tři minuty. Od té doby už nenaskočil a v létě mu vypršel kontrakt. „Není to příjemné, ale i tohle fotbal přináší, vedení Zbrojovky se tak rozhodlo. Samozřejmě ze začátku je to hořké. Dodržel jsem smlouvu a pak jsme se rozloučili. Zbrojovce budu vždy fandit a podporovat ji, ale teď jsem v Líšni,“ sdělil záložník, který v nejvyšší české soutěži odehrál 33 utkání a dal jeden gól.

Líšni patří v tabulce FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY třetí příčka deset bodů za brněnským rivalem. „Záleží, jaké budou ambice klubu, jak se to nastaví před sezonou, ale můžu zase bojovat o ligu. Baráž by nemusela být od věci. Je samozřejmě příjemnější hrát o postup než ve středu tabulky, nebo nedejbože o záchranu,“ uvedl.

V líšeňské kabině potkal řadu bývalých spoluhráčů. „Znám půlku kabiny, buď jsme spolu hráli, nebo jsme se dlouhodobě potkávali proti sobě. Nepřipadal jsem si cizí, jsem však nový a musím poznat všechny věci. Máme do sezony čas, dáme se dohromady. Hlavně, ať jsem prospěšný týmu,“ přál si Šumbera.

Nejspíš už v sobotu nastoupí do přípravného utkání s Rosicemi. Duel v Březí u Mikulova začíná ve čtvrt na jedenáct dopoledne.