Jakub Řezníček v prvních třech zápasech nového ročníku střelecky tápal, poté se ale nastartoval.Zdroj: Deník/Jiří Fišara

SHOW HVĚZDY. Porážka s Prostějovem jakoby brněnského fotbalisty paradoxně nakopla. A probudila i spícího střelce. Domácí duel s Jihlavou hraný o týden později se proměnil ve one man show hvězdné brněnské akvizice Jakuba Řezníčka. Ten v úvodních třech zápasech gólově strádal, Vysočině ovšem vstřelil čtyři branky a rozhodl o výhře svého týmu 4:0. „Kam jsem přišel, tam jsem na první gól čekal, i když jsem do Brna přestoupil ze Sparty, za trenéra Kotala mi to trvalo šest kol. Asi to tak už mám," pousmál se Řezníček, jenž se utrhl ze řetězu a aktuálně s šestnácti vstřelenými góly vévodí střelecké tabulce druhé ligy.