Zbrojovka měla lepší první poločas, jenže v největší příležitosti neuspěl hostující Filip Blecha, jehož pokus o hokejový blafák zneškodnil sparťanský gólman František Kotek.

Jediná branka utkání se zrodila v 56. minutě, když domácí zachytili špatný odkop Lukáše Endla, který už ve třinácté minutě vystřídal zraněného Jakub Šurala. Rychlý brejk táhl sparťanský kapitán Daniel Turyna, jenž předložil míč ideálně Rynešovi, a ten se nemýlil. „Udělali jsme individuální chybu, Enďa trefil útočícího hráče, domácí šli do brejku, to musí odmáznout na tribunu. Myslím, že jsme si nezasloužili prohrát, měli jsme čtyři šance v první půli, Sparta neměla vůbec nic. Druhou půli jsme dostali gól, Sparta se zvedla, byla aktivní a už jsme s tím nedokázali nic udělat,“ litoval brněnský kapitán Jakub Řezníček do kamery České televize.

Gólmanova minela pomohla Líšni k bodu. Zkrat sudího, řekl kouč o vyloučení Málka

Sparťanskou hru pozvedl Turyna, jenž o přestávce vystřídal Lukáše Juliše. „Určitě ji rozhýbal a pomohl nám, udržel hodně míčů, přihrál mi na gól a jen jsem to uklidil. Věděli jsme, že Brno je dobré, navíc na prvním místě. Myslím, že jsme se vytáhli a vyhráli jsme, což je super,“ radoval se Ryneš.

AC Sparta Praha B – FC Zbrojovka Brno 1:0 (0:0)

Branka: 56. Ryneš. Rozhodčí: Krejsa – Slavíček, Machač. Žlutá karta: 61. Ambler (Sparta).

AC Sparta Praha B: Kotek – Tvaroh, Vydra, Gelašvili, Suchomel – Ryneš, Pudhorocký (90+1. Piško), Jonáš, Ambler (68. Dudl) – Holoubek (88. Kozák), Juliš (C) (46. Turyna).

FC Zbrojovka Brno: Berkovec – Hrabina, Jakub Šural (13. Endl), Štěrba, Bariš (89. Hladík) – Texl – Nečas, A. Fousek (62. M. Ševčík), Blecha (62. Kohoutek), Přichystal – Jakub Řezníček (C).