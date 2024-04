Odchovanec slovenské Prievidze si vyzkoušel na Slovensku i první dorosteneckou ligu. „Rok jsem hrál ve Žiaru nad Hronom, pak jsem se ale vrátil do Prievidze. Muži tam hrají čtvrtou ligu, což je v Česku divize. Chtěli mě udržet, ale kvůli mým studijním povinnostem v Brně to nešlo,“ prozradil kanonýr víkendu.

Student brněnského Vysokého učení technického tak loni v létě zamířil do Velkých Bílovic. „Chtěl jsem hrát někde poblíž Brna, kde můžu i trénovat. Předsedové z Prievidze a Bílovic se mezi sebou dohodli a přestoupil jsem sem,“ vysvětlil Gendiar, jenž za celek z Břeclavska odehrál šestnáct zápasů, v nichž se šestkrát prosadil.

Přestože zamířil do nižší soutěže, z podmínek v I. B třídě je překvapený. „Zázemí klubů je proti Slovensku neporovnatelné. I když hraju nižší soutěž než předtím na Slovensku, vesnice tady mají spravené stadiony, šatny, záchody, je to tady opravdu velmi kvalitní,“ zdůraznil.

Ke spokojenosti mu jistě přispěly i zlepšené výkony v jarní části. Velké Bílovice v sezoně vyhrály sedm duelů, z toho čtyři na jaře. „Postupně jsme se semkli, sehráli a hlavně začali bojovat jako jeden tým. V naší soutěži nejsou mezi týmy rozdíly třídy, vždycky se to dá ubojovat. V zimě se nám vrátilo pár hráčů po zranění, vytvořili jsme dobrou partu, což je hlavní důvod zlepšení,“ tvrdil Gendiar.

Ten byl hlavní strůjce nedělního vítězství 4:1 v Kosticích. „Byl to můj první hattrick v seniorské kategorii. Až do minulé sezony jsem hrál jen dorostenecké soutěže,“ podotkl.

Za premiérový počin ho jistě čeká příspěvek do kabiny. „Připravuju se na to, že to budu mít za hattrick trošku dražší. Klukům určitě něco přinesu,“ smál se Gendiar.

Jaké má talentovaný slovenský záložník ambice? „Všechno se odvíjí od školy, ale určitě chci vyzkoušet ještě vyšší soutěž. V Bílovicích mám velké herní vytížení, což je pro mě důležité. Když potom budu chuť, klidně se posunu dál,“ dodal.