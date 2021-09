„Já ty kluky znám ze Slovácka, jde jsme získali nějaké základy. Už jsme spolu něco zažili. Máme tady dobrou partu, šlape to. Ve hře si rozumíme, fotbal je pro oko diváka dobrý,“ pochvaluje si osmadvacetiletá posila z divizního Lanžhota.

Angažmá v klubu, kterému šéfuje hradní kancléř Vratislav Mynář, si užívá, byť se s novým prostředím stále sžívá.

„Je to pro mě něco nového, trošku jiná hra, než na jakou jsem byl zvyklý,“ říká. „Jsou tady ale šikovní kluci, dobrý realizační tým,“ těší Bartoše.

Kreativní středopolař naposledy byl v Lanžhotu. Kvůli práci ale musel na Podluží skončit. „Časově jsem to nestíhal. Proto jsem zvolil tuto cestu. Jsem tady spokojený,“ vysvětluje.

Jako policista slouží v Brně, střídá denní a noční směny. Jelikož bydlí v Uherském Hradišti, dojíždění mu bere spoustu času. „Jsem rád, když stihnu alespoň jeden trénink, což je ale furt málo. Chtělo by to víc, ale musím se s tím nějak vypořádat,“ ví dobře.

Kvůli zaměstnání už do vyšší soutěže jenom tak nevrátí, byť jej stále lákají. Ví, že to ale časově skloubit úplně nejde.

„Práci asi nevyměním, s tím je to složitější. Třikrát nebo čtyřikrát trénovat a do toho zápasy, někde jezdit po Vysočině, to je všechno daleko,“ říká.

Krajská I. A třída na Zlínsku mu momentálně stačí. „Je to samozřejmě něco jiného než divize, kterou jsem hrál naposledy, ale zase kdybych to měl srovnat s první A třídou někde na Břeclavsku, tak tady je daleko větší konkurence, kvalitnější mančafty. Fotbal za to stojí,“ tvrdí.

Byť na určité věci zvyklý není. „Třeba to, aby nám soupeř odstoupil v průběhu zápasu, se mi před týdnem v Kunovicích stalo vůbec poprvé, ale s tím se musí počítat, protože jim nedošli nějací kluci. To asi k soutěži patří,“ mávl rukou.

Nedělní šlágr proti Hluku, proti kterému se bývalý hráč Hodonína blýskl vítězným gólem, už nebyla taková selanka.

„Čekali jsme, že to bude těžké, což se potvrdilo. Hluk má určitě kvalitní tým, šikovné hráče. Nám se brzy podařilo dát branku, u toho se navíc zranil jejich gólman,“ popisuje.

Právě odstoupení hostujícího gólmana Šichy už v 10. minutě zřejmě klíčovým okamžikem. Hosté totiž neměli náhradního brankáře, mezi tři tyče musel náhradník Blaha, jenž chytal poprvé od mladších žáků.

„Byl to rozhodující faktor. Akorát jsme na něj měli víc střílet. Nešla na něj pořádně žádná střela,“ ví dobře.

„Jinak hosté dobře bránili a my se pak ke konci zbytečně trápili. V závěru to bylo nahoru dolů, můžeme být rádi za tři body. Soupeři jsme odskočili o pár bodů. Teď to musíme potvrdit i venku v Koryčanech. Chceme pokračovat dál,“ dodává Bartoš po vydřeném triumfu 3:2.