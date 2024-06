Příliš pohlednou podívanou hráči 69 divákům nenabídli. S tím se však ani příliš nedalo počítat. Šlo totiž o klasickou záchranářskou bitvu, kterou rozhodl jediný gól. „Říkali jsme si, že by nám stačila i remíza, takže jsme hráli hlavně bezpečně odzadu, abychom neinkasovali. Přáli jsme si utkání s Lednicí zvládnout a s troškou štěstí se nám to povedlo. Jsme za to rádi, protože už víme, že máme klid od sestupových starostí,“ radoval se kouč Bosonoh Jiří Šíma.

Naopak v lednickém táboře panovala naprosto odlišná nálada. Zapříčinily ji konečný výsledek i obdržený gól, který domácí vstřelili z penalty. „Mohli jsme vyhrát, minimálně jsme ale měli remizovat, protože soupeř kromě penalty nevystřelil na bránu. Nebylo nám ale přáno. Z vývoje utkání jsme zklamaní, stejně to ale bylo takové utkání o ničem,“ kroutil hlavou trenér celku z Břeclavska Robert Koch.

Zdroj: Deník/Jakub Tručka

Jeho svěřenci si s domácí defenzivou nedokázali poradit, do not jim nehrála ani hrací plocha. „Hřiště Bosonoh je hrozně malinké, domácí mají hru založenou na defenzivě a hrají to vyloženě na odkopy a následné souboje vpředu. Celý zápas byl o tom samém,“ podotkl Koch.

Utkání s minimem šancí tak rozhodla jediná situace. Hosté po hodině hry zahráli ve vlastním pokutovém území rukou a Bosonohy nabídnutou příležitost neodmítly.

Pavel Outrata v 61. minutě otevřel skóre, Lednice ani následně nedokázala proměnit územní převahu v gólový zápis. „Soupeř byl fotbalovější, častěji držel míč, šancí si ale tolik nevypracoval. V první půli měl jednu, pak nějaké střely, ale žádnou brankovou příležitost si nevybavuji,“ rekapituloval Šíma.

Jeho svěřenci tak dvě kola před koncem oslavili jistotu záchrany. Oproti loňské sezoně, ve které se museli stresovat až do závěrečných minut posledního zápasu, prožívají mnohem lepší jarní část.

Aktuálně dokonce táhnou sérii čtyř výher v řadě. „Kluci si trošku uvědomili, o co hrajeme, a dali do toho víc srdíčka. Povedlo se nám zlepšit i postavení na hřišti, neinkasujeme tolik gólů, což nám hodně pomáhá. Vyhrávat 1:0 je hodně cenné a nám se to nyní daří,“ poznamenal stratég brněnského klubu.

Dobré jaro prožívá i Lednice, jenže ani to nemusí stačit. Na předposlední Rajhradice má minimální náskok, naopak na třináctou Moravskou Slavii ztrácí čtyři body. Právě s ní se utká v sobotním domácím utkání. „Všichni okolo nás bodují, takže letos bude potřeba k záchraně opravdu velký počet bodů. Víme ale, že když porazíme Moravskou Slavii, tak to bude velký krok k udržení,“ nastínil Koch.

Moravanu může pomoct i situace v divizi D. Pokud se totiž Břeclav i Tasovice zachrání, spadnou z krajského přeboru jen už jistě poslední Mutěnice. Jenže oba ohrožené jihomoravské týmy o víkendu padly. „Břeclav ani Tasovice mě vůbec nezajímají, ať si hrají to svoje. Díváme se jen na to, abychom se dostali ze sestupových příček,“ doplnil lednický lodivod.