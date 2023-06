Staly se mistryněmi republiky a svoji výkonnost potvrdily i na velkém víkendovém turnaji na jihu Moravy. Žákyně Slavie Praha bez porážky ovládly VHS Břeclav Cup 2023 a stylově zakončily mimořádný ročník.

Fotbalistky Slavie Praha ovládly víkendový turnaj žákyň VHS Břeclav Cup 2023. | Foto: pro Deník/Jaroslav Kicl

„Všechny holky musíme obrovsky pochválit a vyzdvihnout jejich nadstandardní přístup. Po vyhraném mistrovském titulu už měly splněný cíl, přesto bylo až neskutečné, jak k turnaji přistoupily. Do Břeclavi odjížděly s jasným cílem, a to ve třech týdnech vyhrát třetí pohár, což se jim povedlo,“ těší trenérku pražské Slavie Michaelu Daněčkovou.

I když tým z Vršovic narazil na jihu Moravy na nejlepší české a slovenské týmy, v silné konkurenci obstál a znovu dosáhl až na vrchol.

„Všechny zápasy měly dobrou úroveň, ale pro nás byl nejzajímavější duel se slovenským mistrem. Trnava po celou dobu turnaje předváděla velmi hezký fotbal. Zápas byl pro nás prestižní i v tom, že to bylo takové česko-slovenské finále,“ říká Daněčková.

Její tým zvládl i souboj se Spartakem a nakonec skvěle završil parádní rok.

„Nemyslím si, že ročník 2008 a 2009 je mimořádný, ale sešel se tým holek, kterému se společně nepodařilo vyhrát žádný mistrovský titul a hrozně po tom toužil. Díky jejich nastavení a vůli jsme letos dokázaly neskutečný posun po fotbalové stránce a úspěch byl opravdu zasloužený,“ prohlásila Daněčková.

I když mladé Slávistky mají za sebou oslavy tituly, také úspěch v Břeclavi si náležitě vychutnaly.

„Domů jsme rozhodně nespěchaly,“ usmívá se Daněčková. „Každý má asi oslavy rád, takže bylo moc hezké sledovat, jak si to holky na hřišti užívají. Když jsme jako trenéři přišli do kabiny a viděli, jak v kabině jenom sedí ani nemluví a užívají si ten moment vítězství, že je to úspěšně za nimi a zvládly to,“ popisuje.

Pro žákyně Slavie víkendovou akcí velmi úspěšná sezona končí. „Teď nás čeká týdenní volno a následně začínáme pozvolna individuální plánem. Opět se všichni sejdeme 17. července, kdy zahájíme přípravu na další ročník.“ dodává Daněčková.

Stříbro na mezinárodním mládežnickém klání naděje braly Slovanu Liberec, třetí byla Trnava. Na děvčata ze Slovácka zbyla nepopulární čtvrtá příčka.

„I když nám medaile unikla, celkově jsem spokojený,“ přiznává trenér starších žákyň Slovácka Petr Posolda.

„Turnaj byl obsazený nejlepšími týmy z Česka a Slovenska. Pro nás to byla dobrá konfrontace. Hlavně první den jsme zvládli herně i výsledkově. Možná, že nám v neděli došly trošku síly, které holkám scházely hlavně v utkání s Libercem a Trnavou. Pokud bychom tyto zápasy výsledkově zvládly, máme medaili. I bez ní to pro nás na závěr sezony byla povedený závěr sezony. Holky si to užily, což je hlavní,“ prohlásil Posolda.

Celkem se víkendového turnaji v Břeclavi zúčastnilo patnáct týmů z Česka a Slovenska. „Zažily jsme jeden z nejlépe obsazených turnajů v ČR. Je potřeba vyzdvihnout organizaci, která byla opravdu nadstandardní,“ uvedla Daněčková.

Pořadatelé z MSK Břeclav celky rozdělily do tří pětičlenných skupin. „Nejlepší družstva postupovala společně s nejlepšími z druhých místo do zlaté skupiny. Bylo to hodně těsné a vyrovnané. Konkurence byla opravdu velká. Dvě družstva musela do stříbrné skupiny jen kvůli horšímu skóre. Rozhodl jediný gól,“ upozorňuje trenér mládeže MSK Břeclav a jeden z organizátorů silně obsazeného turnaje Jan Darebník.

Do zlaté skupiny se kromě medailistů probojovala ještě děvčata ze Slovácka a Hradce Králové.

Mezi desítku nejlepších se nedostala Sparta Praha, která skončila až dvanáctá. Hodonín byl třináctý.

Domácí Břeclav žádného zástupce do boje nevyslala. „Družstvo už máme složené. Chodí k nám asi dvacet holek, ale nejsou ze stejného ročníku, takže jsme si musíme ještě chvilku počkat,“ říká Darebník.

V Břeclavi se hrálo na třech hřištích. Dvě byly na Slovanu a jedno na Tatranu v Poštorné. Hrací doba byla 25 minut.

Pro břeclavský divizní klub to byla třetí velká červnová akce. „Už jsme uspořádali turnaj chlapců do jedenácti a třinácti let. Na září plánujeme další,“ upozorňuje Darebník.

VHS Břeclav Cup 2023 WU15

Zlatá skupina: 1. SK Slavia Praha (4 0 0 – 11:2 – 12 bodů), 2. Liberec (2 1 1 – 5:5 – 7 bodů), 3. Trnava (1 2 1 – 5:6 – 4 body), 4. FC Slovácko (1 1 2 – 6:6 – 4 body), 5. Hradec Králové (0 0 4 – 3:11 - 0 bodů).

Stříbrná skupina: 1. Prešov (4 0 0 – 11:1 – 12 bodů), 2. Lokomotiva Brno (3 0 1 – 8:3 – 9 bodů), 3. Baník Ostrava (1 1 2 – 2:5 – 4 body), 4. Slovan Bratislava (1 1 2 – 1:5 – 4 body), 5. Žilina (0 0 4 – 0:9 – 0 bodů)

Bronzová skupina: 1. Myjava (4 0 0 – 6:0 – 12 bodů), 2. Sparta Praha (1 1 2 – 7:2 – 4 body), 3. Hodonín (1 1 2 – 2:4 – 4 body), 4. Martin (1 0 3 – 3:9 – 3 body), 5. Košice (0 2 2 – 1:4 – 2 body).