Do konce nižších fotbalových soutěží zbývají tři kola. O co se ještě hraje?

Do konce sezony nižších fotbalových soutěží na Hodonínsku a Břeclavsku zbývají poslední tři kola. Zatímco někde už propukly mistrovské oslavy, v jiných třídách se bojuje do posledního zápasu. Napínavý závěr sezony nabídne skupina C I. B třídy Jihomoravského kraje. V ní se o prvenství přetahují celky Vnorov a Svatobořic, které mají stejný počet bodů.

Šlágr 19. kola I. B třídy mezi Svatobořicemi (v bílých dresech) a Vnorovy skončil bezbrankovou remízou. | Foto: Deník/Kryštof Neduchal