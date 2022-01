Doma radost, venku trápení. Velké Bílovice sbíraly body jen na vlastním hřišti

V tabulce domácích utkání patří Velkým Bílovicím první místo. Co za povedenými výkony stojí? „Popravdě nevím, těžko říct. Není to ani tím, že by nás doma tlačili fanoušci. Na zápasy chodí tak padesát lidí. Ale doma je doma. Kluci nejspíš znají všechny drny na hřišti a to jim pomáhá,“ říká s úsměvem zkušený kouč.

Kouzlo domácího prostředí zafungovalo i v posledním kole před zimní pauzou. V něm Velké Bílovice prohrávaly po první půli 0:3 se třetím Kyjovem. Ve druhém dějství si ale vystřílely remízu 3:3. „Šlo o specifický zápas, ten den strašně foukal vítr. První půlku jsme hráli proti větru a prakticky jsme se nedostali ze šestnáctky. Ve druhém poločase se to otočilo a soupeře jsme zatlačili. Díky tomu se nám podařilo vyrovnat,“ vysvětluje Kovář.

A zamýšlí se nad příčinou neúspěchů ve venkovních duelech. „Řešili jsme to celý podzim. Když jsem se na to zpětně podíval, venku jsme nastupovali ve slabší sestavě. Nejeli třeba čtyři hráči, zatímco doma jsme byli ve většině případů kompletní. Klukům taky dělá problém, když dostanou rychlý gól, na tom musíme zapracovat,“ přibližuje.

Zimní přípravu mužstvo zahájilo v pátek. Jak náročné dny fotbalisty čekají? „Vyznávám přátelský přístup. Jako hráč jsem běhání nesnášel, zároveň si ale uvědomuju, že je to nutnost. Nebudeme běhat nějaké nesmysly po lese. Snažím se aplikovat to, co jsem sám zažil jako hráč. Uznával jsem trenéry, kteří v přípravě běhali s balonem. Přesně tak to chci i já,“ popisuje lodivod týmu z Břeclavska.

Ten zároveň vyhlíží příchod posil. „Zatím nechci jmenovat, protože to není stoprocentní, ale ozvali se mi hráči, které jsem dřív vedl v Lanžhotu. Už jsme domluvení a teď záleží na dohodě mezi kluby. Konkrétní zatím nebudu, ale jde o kluky se zkušenostmi z krajského přeboru a divize. Pokud to klapne, očekávám velkou kvalitu. Posílit by nás měli minimálně dva hráči, maximálně jich přijde pět,“ odtajňuje.

K odchodu se naopak nikdo nechystá „Jsou tady jen kluci z Bílovic, kteří dřív hrávali výhradně za béčko. Máme to nastavené tak, že pokud se nám podaří udělat pár příchodů, tihle kluci se přesunou zpátky do rezervy. První půlku sezony hráli za oba týmy a někdy se to sešlo tak, že měli dvě utkání po sobě. I to se možná podepsalo pod některé nepovedené výsledky,“ uvědomuje si Kovář.

Jeho svěřenci na podzim vstřelili 25 branek, nejvíc jich zaznamenal sedmigólový David Ferbar. Na jaře chce zkušený kouč spoléhat taky na Adama Pavku, který na podzim vynechal pět střetnutí kvůli zranění. „Od něj očekávám hodně. Je to mladý kluk, který toho má spoustu před sebou. Vytáhla si ho na kemp i divizní Břeclav. Na něj a Davida budeme v útoku spoléhat,“ plánuje.

V přípravě čeká tým z Břeclavska několik duelů. „Prakticky každý víkend do začátku sezony hrajeme. Máme tam béčko Ratíškovic, Hustopeče, Moravskou Novou Ves, Starý Poddvorov nebo Rohatec. Jde o kvalitní soupeře, kteří nás prověří,“ myslí si stratég.

Jaký cíl pro jaro vytyčil? „S vedením klubu, které mi vychází neskutečně vstříc, jsme se shodli na tom, že se chceme v tabulce posunout co nejblíž čtvrtému nebo pátému místu. Pro příští sezonu pak máme nejvyšší ambice. Rádi bychom si ve Velkých Bílovicích zahráli I. A třídu,“ dodává.