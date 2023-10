Mladým fotbalistům Břeclavi poslední anglický týden výsledkově nevyšel. Naděje MSFL v Moravskoslezské dorostenecké divizi prohrály poslední tři zápasy a po domácích nezdarech s Líšní B a Znojmem B neuspěly ani v Blansku, kde vysoko prohrály 1:8. V tabulce jsou po osmi odehraných kolech s pouhými čtyřmi body třináctí.

Starší dorostenci Břeclavi (modré dresy) ve sváteční dohrávce 2. kola MSDD skupiny D podlehli Znojmu B 1:2. | Foto: pro Deník/Jaroslav Kicl

„Umístění ani bodový zisk nejsou dobré, přitom většina zápasů je vyrovnaných,“ tvrdí trenér staršího dorostu Břeclavi Jan Dohnálek.

„Do každého utkání vstoupíme slušně, nějakých pětadvacet minut hrajeme. Neproměníme ale nějaké šance a po inkasované brance se sesypeme, čemuž vůbec nerozumím, protože kluci jsou šikovní, jejich kvalita rozhodně neodpovídá výsledkům ani umístění. Na divizi máme nadstandardní hráče,“ je přesvědčený.

Fotbalisty MSK stejně jako divizní muže sráží nepřesná koncovka a také individuální chyby nejen při bránění standardních situací.

Třeba doma se Znojmem B Břeclavští po trefě Šůrka vedli, ale dobře rozehraný zápas během chvíle ztratili. V rozmezí pěti minut dostali dva góly a výsledek již neotočili.

„Bylo to vyrovnané utkání, ale po vyrovnání soupeře na 1:1 naše hra upadla a nebylo to ono,“ přiznává.

O víkendu v Blansku to bylo ještě horší. Hosté šli hned ve dvacáté vteřině sami na brankáře, když Havlena šikovně prostrčil míč na Šůrka, který ale v nájezdu neuspěl.

„Soupeře jsme dvacet minut tlačili, ale gól jsme nedali a nakonec z toho byl zasloužený debakl, protože soupeř se trefí skoro ze všeho a my nedáme šest vyložených,“ říká Dohnálek.

Známý trenér ale ani po sérii nezdarů nevěší hlavu, nepropadá panice. Naopak, dál zůstává optimistou. Věří, že společně s asistenty Řezáčem a Hynkem tým ještě na konci podzimu probere a zvedne. „Momentálně to není dobré, klukům to nelepí, ale mají kvalitu na to, aby to otočili a začali se vyhrávat a bodovat,“ nepochybuje Dohnálek.

Mladší dorost Břeclavi je na tom podobně. S jedním bodem se krčí na předposlední místě. Oba týmy MSK nyní čeká těžký duel v Třebíči.