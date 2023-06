Odplata se podařila. Fotbalisté Kuřimi vrátili Rousínovu porážku z loňského finále krajského poháru. Svěřenci Svatopluka Habance ve středu na stadionu Tatranu Poštorná v Břeclavi porazili Rousínov 2:1 a radovali se ze zisku trofeje. „Těší nás, že jsme odčinili prohru z loňského finále. Zaslouženě jsme vyhráli a z trofeje máme velkou radost,“ řekl Habanec.

Fotbalisté Kuřimi (v modrém) porazili ve finále krajského poháru Rousínov. | Foto: Jaroslav Kicl

První dějství finálového duelu příliš pohledných okamžiků nenabídlo. „První půlka byla jen oťukávání. Čekal jsem, že na nás Kuřim víc vletí, spíš jsme se navzájem báli,“ zhodnotil vstup do zápasu rousínovský trenér Milan Boušek.

Na úvodní branku duelu si muselo 320 diváků počkat až do osmapadesáté minuty, kdy poslal Rousínov do vedení Lukáš Obruča. „Myslím, že náš výkon po změně stran nebyl špatný, soupeř si s námi nevěděl rady. Gól jsme dali po snadardce, ale bohužel se nám zranil stoper Martin Kříž, s jehož odchodem jsme ztratili pevnou obranu i výškovou převahu,“ mrzelo lodivoda Tatranu.

Porveme se o postup, hlásí natěšeně Kameník. Vrbu čeká v Drnovicích premiéra

Kuřim toho využila a v jedenaosmdesáté minutě Ivem Kostrůnkem vyrovnala. „Bohužel se nám celou sezonu opakuje, že ztrácíme dobře rozehrané zápasy v posledních deseti minutách. Potvrdilo se to i ve finále poháru,“ krčil rameny Boušek.

V době, kdy už utkání směřovalo k penaltovému rozstřelu, vstřelil kuřimský Petr Svoboda ve druhé minutě nastavení vítěznou trefu. Loňskému vítězi poháru tak po infarktovém závěru zbyly jen oči pro pláč. „Jen kousek nás dělil, když už ne od vítězství, alespoň od penalt. Loni jsme měli víc štěstí my, tentokrát se přiklonilo na stranu Kuřimi. Klukům moc děkuju, že jsme se podruhé v řadě dostali až do finále. I když nás to všechny moc bolí, odehráli jsme skvělou partii s jedním z nejlepších týmů krajského přeboru,“ tvrdil zkušený stratég.

Hložek v Mutěnicích! Český reprezentant na Hodonínsku fandil rodným Ivančicím

Jeho protějšek označil za klíčový moment zápasu okamžik, kdy po obdržené brance změnil rozestavení svého mužstva. „Přešli jsme na jiné rozestavení a vrhli všechny síly do útoku. Myslím, že jsme zaslouženě vyrovnali a následně vstřelili i vítězný gól,“ netajil Habanec.

Velkolepé oslavy pohárového triumfu se však v Kuřimi zatím nekonají. „Musíme zpět přepnout na krajský přebor, rádi bychom skončili s co největším počtem bodů na druhém místě. Malá oslava po finále určitě bude, ale věřím, že za čtrnáct dnů se můžeme radovat podruhé. Stále je reálné, že můžeme postoupit i z druhého místa,“ dodal šéf kuřimské lavičky.

FC Kuřim – TJ Tatran Rousínov 2:1 (0:0)

Branky: 81. Kostrůnek, 92. Svoboda – 58. Obruča.

Rozhodčí: Burgr – Brezáni, Bodeček (Smutný).

ŽK: Obůrka, Mikyska.

Diváci: 320.