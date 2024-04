Družstevník se ujal vedení už ve třinácté minutě zásluhou Patrika Nasadila. O tři minuty později zvýšil skóre Miroslav Záblacký a do poločasu se ještě prosadil Martin Sedlo. „Neříkám, že to pro nás bylo jednoduché, ale pořád jsme drželi míč a hráli do plných. Domácí bránili, aby nedostali moc branek,“ popsal hostující funkcionář dění na trávníku.

Po změně stran se utkání proměnilo v show jednoho muže. Osmadvacetiletý Sedlo, který přišel do Nikolčic v zimě z třetiligového Startu Brno, přidal ke své trefě z prvního dějství ještě tři zásahy a pečetil výhru hostů 6:0. „Martin se uměl prosadit v šestnáctce, dal čtyři góly. Utkání tak skončilo jednoznačným výsledkem. Na našeho brankáře šla možná jedna střela,“ podotkl Všianský.

Zatímco Nikolčicím patří po výhře s třiceti body sedmé místo, Valtice se stále bez bodu krčí na poslední čtrnácté příčce. „Zažil jsem celky, které udělaly třeba jen pět bodů, ale tohle nepamatuju. Vůbec se nedokážu do jejich role vcítit. Strašně nerad prohrávám, asi už bych na jejich místě nehrál,“ pravil předseda.

O to víc si setrvání Valtic v soutěži váží. „Ostatní mančafty by to už dávno zabalily, ale oni se pořád snaží. Jde vidět, že mají třeba tři, čtyři dobré hráče, kteří by určitě byli v jiných týmech platnější,“ dodal Všianský.

Družstevník čeká v dalším kole utkání na hřišti Dubňan, výkop je na programu v neděli v půl páté odpoledne. Valtice se představí už v sobotu od půl páté odpoledne ve Veselí nad Moravou.

