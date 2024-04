Podle postavení v tabulce krajského přeboru mělo jít o jednoznačnou záležitost. První Kuřim hostila poslední Lednici, 150 diváků však zůstávalo v napětí až do závěrečného hvizdu. Domácí se sice ujali vedení už ve dvacáté minutě, jenže následně zahodili i penaltu, a Moravan tak stále zůstával na dostřel. „Lednice nejen že vzdorovala, ale hrála s námi vyrovnaný zápas,“ ocenil výkon soupeře kuřimský kouč Svatopluk Habanec.

Neproměněná penalta a další akce ze sobotního utkání mezi domácí Kuřimí (v bílém) a Lednicí. | Video: Deník/Jakub Tručka

Na celku z Břeclavska šla znát zlepšená forma posledních týdnů. Nepovedený podzim hodil za hlavu, k souboji s Kuřimí mířil s dvěma výhrami v zádech. „Nebylo to pro nás vůbec jednoduché, musím Lednici opravdu pochválit. Myslím, že ještě spousta soupeřů s ní bude mít problém, určitě se bude chtít rvát o záchranu,“ pokračoval Habanec.

Protože se v sobotu na kuřimském stadionu odehrával dětský turnaj Planeo Cup, střetly se oba týmy v nedalekém Čebíně. A domácím azyl stoprocentně nevyhovoval. „Už od začátku to vypadalo, že Kuřimi zápas příliš nesedí. V Čebíně nebyl kdovíjaký terén, věděli jsme, jak chceme soupeře eliminovat a docela se nám to dařilo. Domácí se příliš nedostávali k průnikovým přihrávkám, ani po stranách nehráli tak dobře jako v předchozích utkáních,“ nastínil lednický trenér Robert Koch.

Přesto se lídr tabulky poměrně rychle ujal vedení. To mu ve dvacáté minutě zařídil Lukáš Šťastný a zdálo se, že si Kuřim půjde pro další vyšší výhru. Jenže se tak nestalo. „Nepřidali jsme druhou branku, takže jsme museli utkání spíše dobojovat, i když to není náš způsob hry. Někteří fanoušci odcházeli nespokojení, protože si tady na sebe klademe větší a větší nároky. Diváci už dnes nechtějí jen výhru, ale i vidět pěkný fotbal s přesnou kombinací a čtyřmi pěti góly,“ podotkl Habanec.

Lednici v sobotním utkání nakopl moment těsně po půlhodině hry. Za faul ve vápně totiž domácí zahrávali pokutový kop, hostující gólman Lukáš Prokop však vychytal Ondřeje Ullmanna. „Neproměněná penalta většinou s mančafty zamává, i nám se to stalo. Kdybychom ji dali, tak utkání vypadalo úplně jinak. Nebyl jsem pak už příliš spokojený s naší hrou,“ rekapituloval kuřimský lodivod.

Moravan byl od té chvíle domácím naprosto vyrovnaným soupeřem. Oba celky se jen složitě dostávaly do šancí, Kuřim se ale o výhru musela strachovat až do konce. Nakonec ji ustrážila. „Prohráli jsme zaslouženě, ale nebyli jsme daleko například od remízy 0:0. Neměli jsme asi žádnou vyloženou šanci, ale soupeř měl s neproměněnou penaltou vlastně jen dvě. Drželi jsme se celkem dobře na to, že to byl souboj prvního s posledním,“ hledal pozitiva Koch.

Pro jeho svěřence by byl bod z Kuřimi nečekaným ziskem, nyní je však v anglickém týdnu čekají dva klíčové zápasy. Dvakrát se představí doma proti týmům ze spodní poloviny tabulky, ve středu hostí Ratíškovice, v sobotu Bystrc. „Stoprocentně jsou to pro nás klíčová utkání. Pokud je zvládneme, tak jsem přesvědčený o tom, že se zachráníme. Musíme ale dvakrát vyhrát za tři body,“ předeslal lednický stratég.

Zatímco Moravan tak zůstává o tři body poslední, Kuřim stále vede tabulku se tříbodovým náskokem na Boskovice. „Občas se u nás možná trochu projeví nervozita, když chceme mermomocí udržet první příčku a stále potřebujeme vyhrávat. Stále je tu souboj přes kopec s Boskovicemi o čelo, myslím, že pozorně sledují naše výsledky, my zase jejich. Je potřeba se soustředit na každé utkání, ve středu hrajeme doma s Mutěnicemi, musíme to opět zvládnout,“ dodal Habanec.