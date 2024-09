Z jeho svěřenců spadl po závěrečném hvizdu velký balvan. „Čekal jsem daleko větší emoce, ale spíš to byla psychická úleva,“ pravil.

Na zisk tří bodů čekal klub z Břeclavska dlouhých 32 zápasů. „Nevyhráli jsme celou minulou sezonu, a k tomu připočtu i poslední tři zápasy z předminulé sezony,“ uvedl Klepáček.

V novém ročníku sedmé ligy si jeho svěřenci připsali dvě porážky, remízu a nyní i dlouho očekávanou výhru. „Sedmá liga se s šestou (dříve I. A třídou) vůbec nedá srovnat. Šestá liga má oproti této soutěži úplně neskutečnou kvalitu, je tam opravdu obrovský rozdíl,“ tvrdil.

Předsezonní cíl je pro Valtice jasný. „Uhrát na podzim tolik bod, abychom na jaře hráli reálně o záchranu,“ prozradil Klepáček.

Jak se podle něj rodila výhra nad Svatobořicemi-Mistřínem, které klesly pod Valtice na poslední místo? „Troufám si tvrdit, že jsme vyhráli zaslouženě. Byli jsme rozhodně efektivnější ve vápně, potrestali jsme chyby v soupeřově rozehrávce. Naše chyby hosté nepotrestali, navíc nás podržel gólman. Kluci si to opravdu zasloužili,“ zdůraznil lodivod.

Úvodní branku zápasu vstřelil už v sedmnácté minutě kapitán Tomáš Novák. Ten nastoupil poprvé v nové sezoně, protože se předčasně vrátil z Velkých Pavlovic, kam teprve v létě přestoupil. „Byl tam jen pár týdnů, protože se mu to nepodařilo skloubit s pracovními povinnostmi. Korektně se domluvili, že to časově nezvládá a vrátil se k nám. Nastoupil okamžitě s kapitánskou páskou, bral jsem to, jakoby byl jen tři týdny na dovolené,“ netajil Klepáček.

Čerstvá posila neměla o nabídky nouze. „Lákaly ho Velké Bílovice, Kostice i Lednice, ale řekl, že jinam než do Valtic nepůjde,“ těšilo stratéga.

Valtice kromě něj získaly už před sezonou šest nových hráčů. Kromě Dominika Keprta z Líšně a Petra Pireka z Bavor mužstvo angažovali i čtyři hráče z Ukrajiny. „Přivedli jsme jednoho, který na sebe pak nabalil další. Máme nový kádr, potřebujeme se sehrát, aby to nějak vypadalo. Když budeme do desátého místa, budu maximálně spokojený,“ dodal Klepáček.