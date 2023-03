Nová sezona, stejný problém. Valtice trápí zranění, na podzim hráli o trenéra

Jako by je fotbalový bůh zkoušel, jestli si zaslouží účast ve vyšší soutěži. Fotbalisté Valtic nastupují už druhou sezonu v B skupině I. A třídy. Od chvíle, co se posunuli o patro výš, ale neustále bojují s rozsáhlou marodkou. Na podzim opět lepili díry v sestavě hráči z B týmu, kteří se museli rvát o každý bod. Těch nakonec získali 19 a do jarní části vstoupí z deváté příčky v tabulce. „Na podzim jsme trénovali ve čtyřech nebo pěti lidech. Sestavu jsme látali, jak se dalo. Je úspěch, že jsme skončili devátí,“ říká trenér Ladislav Dvořáček.

Fotbalisté Valtic (v bílém) řeší problémy se zraněnými hráči. | Foto: Jaroslav Kicl