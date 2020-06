V menších městech a vesnicích to vypadalo na jaro naprosto bez fotbalu, fanoušci nejrozšířenější hry světa se přesto dočkali i na jihu Moravy. Navzdory tomu, že jarní část sezony amatérských soutěží byla zrušena, spousta fotbalových klubů napříč regionem už se připravuje na nadcházející ročník a také si domlouvá zápasy.

Fotbalisté Rájce-Jestřebí (zelenobílé dresy) v přípravě porazili Kunštát 6:3. | Foto: Tomáš Srnský

To je třeba případ fotbalistů Lanžhota hrajících divizi. „Společnou přípravu jsme zahájili prvního června, protože jsme měli problém s uzavřenými hranicemi. Máme v kádru několik hráčů ze Slovenska, navíc i hlavního trenéra Dojčana. Kluci nás na tréninku příjemně překvapili po herní i kondiční stránce, jako by žádná pauza nebyla. Do konce června chceme hrát dva zápasy týdně,“ sdělil asistent lanžhotského kouče Přemysl Kovář.