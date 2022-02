V prvním utkání aktuální sezony porazili svěřenci trenérského dua Richard Foltýn – Miloš Smetana Tišnov 2:1. To byl ale až do začátku října jediný tříbodový zápis. „Start sezony byl rozpačitý. Spousta hráčů měla studijní povinnosti a k tomu nás trápila zranění. Na trénincích jsme se nescházeli v ideálním počtu. Pak do toho ale kluci šlápli a ve druhé polovině podzimu to bylo znát,“ těší Foltýna.

Před startem jara drží klub z Břeclavska bilanci tří vítězství, tří remíz a sedmi porážek. „Mohli jsme na tom být lépe, ale ve spoustě utkání jsme smolně prohráli o jedinou branku. Máme tým složený z mladých kluků, kteří teprve nabírají zkušenosti. Po odchodu z dorostu si zvykají na dospělý fotbal. Zatím jim to jde dobře. Uvidíme, jak to bude vypadat na jaře,“ říká trenér.

Přípravu na jarní část sezony odstartovali hráči Sokola v polovině ledna. „Začali jsme jedním tréninkem týdně a v současné době se scházíme dvakrát. Stejně jako ostatní týmy z nižších soutěží jsme limitovaní prací a studijními povinnostmi, opět se ale posuneme do režimu tří tréninkových jednotek,“ plánuje zkušený kouč.

Zemřel mistr ligy z roku 1978, legendárnímu záložníkovi Kotáskovi bylo 75 let

A přibližuje podobu přípravy. „Je to hlavně o kondici. Hráči vědí, že pokud nebudou mít naběháno, můžou umět cokoliv, ale stejně to nebude stačit. Intenzivně pracujeme i na zlepšení ofenzivy. Neustále pilujeme zakončení, přečíslení a proměňování šancí. Od začátku sezony klademe klukům na srdce, aby se na tréninku chovali jako v zápase. Namodelovali si situaci a šli dravě za gólem,“ popisuje Foltýn.

V dosavadních třinácti duelech nastříleli fotbalisté Novosedel pětadvacet branek. „To musíme vylepšit. Měli jsme spoustu vyložených šancí, ale nedařilo se nám je proměňovat tak, jak bychom si představovali,“ mrzí jednoho z lodivodů.

Nejlepšími střelci mužstva jsou se šesti zásahy Milan Němeček a Jaroslav Spodný. „Máme v týmu hodně ofenzivních kluků, ale doplácíme právě na neproměňování šancí. Zase je to o zkušenostech. Věřím, že se to na jaře zlepší. Mladí kluci jsou z dorostu velmi dobře připravení, teď to jen zužitkovat ve hře,“ přibližuje stratég desátého celku tabulky.

Zapracovat chce i na defenzivě, kterou mají Novosedly s pětatřiceti obdrženými brankami třetí nejhorší v soutěži. Víc gólů na podzim dostal jen Slovan Brno a Vojkovice. „Vyrobili jsme spoustu chyb, které pramenily z mladické nerozvážnosti. To jsme ale opět u těch zkušeností,“ vysvětluje Foltýn.

Přes zimu nemusel řešit žádné hráčské ztráty. „Kádr by měl zůstat pohromadě, což je i vzhledem ke zlepšení na konci podzimu ku prospěchu. Navíc jednáme se dvěma kluky, kteří by se nám mohli vrátit z Rakouska. Z dorostu pak do áčka posuneme další dva mladíky, kteří se s námi připravují,“ objasňuje.

A doplňuje cíl pro zbytek sezony. „Chceme hrát klidný střed tabulky. Důležité bude zvládnout start jarní části. Když se to povede, kluci se uklidní a budou hrát ve větší pohodě. Samozřejmě úkolem číslo jedna je vyhnout se sestupovým místům. Spodek tabulky je našlapaný, ale věřím, že se nám to podaří,“ dodává Foltýn.

MARKÉTA WEINLICHOVÁ