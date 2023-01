Kladu důraz na progres hráče, vzdělání a rodiče, říká fotbalový agent Kordula

Střední záložník nosil dres Krumvíře naposled v sezoně 2018/2019, poté zamířil do divizního Hodonína, kde na konci minulé sezony slavil postup do třetí ligy. Tu si v šak v červenočerném dreu nezahrál a v létě přestoupil do brněnského Startu. „Určitě se vracím jako jiný hráč. Zejména tři sezony v Hodoníně pod trenérem Švantnerem mi hodně daly. Nabral jsem zkušenosti a dosáhl většího klidu na balonu. Myslím, že i po taktické stránce jsem se posunul,“ netajil Michna, který v minulosti hrál za Šardice nebo Dubňany.

Zkušený fotbalista se těší zejména na skvělou atmosféru při domácích zápasech. „Hrál jsem tady a na zdejší prostředí jsem zvyklý, moc se na to těším. Věřím, že bude všechno super,“ těšil se na návrat na domácí hřiště.

Vedle Michny dotahuje Krumvíř příchod ještě jednoho hráče. „Vím, že sháněli stopera. Myslím, že v nejbližších dnech bude představen. Klub chce navázat na dobré výsledky z podzimní části a pokusit se v tabulce vyšplhat ještě výš,“ dodal Michna.