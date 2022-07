Fotbalisté Lednice řeší neobvyklou záležitost. Skončili hned dva brankáři

V loňské sezoně předvedli fotbalisté Lednice absolutní dominanci v B skupině I. A třídy a do následujícího ročníku vstoupí v roli nováčka krajského přeboru. I v nejvyšší krajské soutěži má Moravan neskromné ambice. „Chceme hrát co nejvýš. Každý chce přeci vyhrávat bez ohledu na to, o jakou jde soutěž. Když hráči k fotbalu přistoupí minimálně stejně dobře, jako na jaře, tak se nemusíme nikoho obávat,“ burcuje lednický kouč Milan Volf.

Fotbalisté Lednice (v červených dresech) vyhlížejí start nové sezony, v níž budou hrát krajský přebor. | Foto: Jaroslav Kicl