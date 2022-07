Fotbalisté Moravské Nové Vsi vyhlížejí I. B třídu. Přivedli čtyři nové posily

Před rokem postihlo Moravskou Novou Ves tornádo. Místní fotbalisté do poslední chvíle nevěděli, zda do okresního přeboru nastoupí. Nakonec se tak stalo a pohádka měla šťastný konec, tedy jednoznačné vítězství v soutěži. Nyní jako by se scénář opakoval, naštěstí už bez tornáda. Vedení týmu váhalo, zda má přijmout postup do I. B třídy. Vše se odvíjelo od příchodu nových posil, které nakonec do Moravské Nové Vsi dorazily. Celek z Břeclavska už zahájil letní přípravu a netrpělivě vyhlíží začátek nové soutěže. „Přivedli jsme čtyři nové hráče, kteří rozšíří i zkvalitní náš kádr. V žádném případě se nechceme I. B třídy jen zúčastnit, předsezonní cíl je hrát do šestého místa,“ říká vedoucí týmu Moravské Nové Vsi Pavel Příkazský.

Hráči Moravské Nové Vsi při tradičním silvestrovském fotbálku. | Foto: archiv Tomáše Křivánka