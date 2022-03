„Fotbal hraji už od svých čtyř let. Začínal jsem ve Slovanu Břeclav jako obránce ale prý jsem byl moc „tvrdý“ tak mě dali do brány, kde jsem dodnes,“ prozrazuje na sebe novopečený fotbalista roku. „Za svůj úspěch považuji to, že jsem byl vůbec nominovaný do této ankety, protože šikovných fotbalistů máme na okrese hodně a konkurence je veliká,“ dodává.