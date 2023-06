Léčba novým trenérem zafungovala. Fotbalisté Lednice v nedělním utkání sedmadvacátého kola krajského přeboru na domácím hřišti porazili 4:0 Mutěnice a slaví definitivní záchranu v soutěži. Nově zvolený kouč Miroslav Fóbl, jenž v minulém týdnu nahradil odvolaného Milana Volfa, tak zažil vítěznou premiéru. „Spadl nám kámen ze srdce. Neustále nad námi visel Damoklův meč, naštěstí zbylé dva zápasy odehrajeme ve větším klidu,“ řekl Fóbl.

Fotbalisté Lednice (v modrém) porazili Mutěnice. | Foto: Jaroslav Kicl

Bývalý elitní kanonýr přiznal, že ho premiéra v roli hlavního kouče nenechala klidným. „Určitě jsem byl mírně nervózní, ale vzhledem k tomu, že jsem poslední rok dělal asistenta trenéra, koučování pro mě nebylo úplně nové. Cítil jsem jen větší tlak, ale kluci mi to svým výkonem usnadnili,“ děkoval lednický stratég svým svěřencům.

Miroslav Fóbl. Foto: Jaroslav KiclZdroj: Jaroslav KiclZa teprve druhou výhrou v jarní části Moravan nasměřoval ve čtyřiatřicáté minutě Petr Mach. Do poločasu pak skóre navýšil Filip Grábl. „Na začátku jsme přežili šance Mutěnice a vzápětí vstřelili první gól utkání, který nás uklidnil. S přibývajícím časem jsme přebrali kontrolu nad zápasem a přidali další branky,“ těšilo Fóbla.

Šest minut po zahájení druhé půle zvýšil na rozdíl tří branek Lukáš Hovězák a zápas byl rozhodnutý. „Nastoupili jsme do utkání s jiným mentálním nastavením. Snažil jsem se v týdnu před zápasem kluky zprostit tlaku, tréninky směřovaly k získání sebevědomí. Na hřišti se to pak projevilo, spoustu akcí jsme řešili lépe než v předchozích utkáních,“ zdůvodnil domácí lodivod.

OBRAZEM: Fotbalisté Bohunic zajeli až na Slovensko. V Břeclavi pak prohráli

Dvě minuty před koncem pečetil výhru lednický Radim Kleiber a Mutěnice kousaly nečekanou porážku. „Dali jsme šanci hráčům širšího kádru, ale ke spokojenosti máme hodně daleko. Bylo tam mraky chyb, ale beru to tak, že jsme vyzkoušeli nové věci. Už po zápase jsme si to v kabině vyříkali,“ uvedl mutěnický trenér Libor Snopek.

Ten vyzdvihl výkon devatenáctiletého náhradního gólmana Lukáše Malíka, který zabránil ještě vyšší porážce. „Musím říct, že měl tři čtyři zákroky, kterým by se i v první lize divili. Borec šel na něj sám a on mu to vykopl. Některé zákroky měl famózní, ale i chybičky tam byly. Každopádně se mi jeho výkon hodnotí dobře,“ chválil kormidelník nadějného brankáře.

Desáté Mutěnice čeká v neděli od půl šesté večer utkání s lídrem soutěže Líšní B, která v případě výhry oslaví na Hodonínsku postup do divize. Realizační tým vinařů do zápasu opět pošle hráče širšího kádru. „Zkušenější si odpočinou a znovu dostanou šanci i hráči, kteří neměli v sezoně větší vytížení. Potřebujeme zjistit, jestli dané posty budou zvládat, nebo ne,“ vysvětlil Snopek.

VIDEO: Bujaré oslavy v Kozojídkách. Jízda na koních, mužský sbor a doutníky

Už v sobotu ode dvou hodin odpoledne se představí čtrnáctá Lednice na hřišti třetích Boskovic. Zda je v případě úspěchu možné setrvání Fóbla na lavičce Moravanu i v příští sezoně, však není jasné. „S předsedou klubu máme tuto situaci rozjednanou. Uvidíme, jak se situace vyvrbí, zda najdeme adekvátní náhradu na trenérský post. Pro mě je pozice hlavního trenéra velice lákavá, ale vzhledem k tomu, že už jako asistent jsem si vyzkoušel, co trenéřina obnáší, nejsem prozatím rozmyšlený, zda bych nabídku přijal,“ dodal Fóbl.

TJ Moravan Lednice – FK Mutěice 4:0 (2:0)

Branky: 34. Mach, 43. Grábl, 51. Hovězák 88. Kleiber.

Rozhodčí: Peter – Antoži, Kožuch.

ŽK: Weigl (Mutěnice).

Diváci: 200.