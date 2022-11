Utkání rozhodl po osmadvaceti minutách hry Luboš Košulič. „Byl to vyrovnaný, bojovný zápas. Asi nic pro oko diváka. Někdy se stane, že nám zápas nevyjde, možná jsme to i trošku podcenili a nevytvořili si dostatečný počet šancí. Obrana jakžtakž splnila svůj úkol, ale propadli jsme v záloze i útoku,“ posteskl si lodivod domácích Libor Danihelka.

V Krumvíři s výsledkem naopak panuje spokojenost. „Nepřijížděli jsme v úplně komfortní situaci, trápila nás absence hráčů a měli jsme za sebou dvě prohry. Vítězství se nerodilo jednoduše, jelikož Moravská Slavia je jeden z nejlepších celků v soutěži. Mají vyvážené mužstvo s dobrými trenéry, ale náš tým se po porážkách semkl a v první půli předvedl možná nejlepší výkon z celého podzimu. Nepustili jsme je za půlku a diktovali ráz poločasu. Kromě posledních deseti minut zápasu, kdy nás soupeř zamknul a nastřelil břevno, jsme to přečkali a myslím, že jsme vyhráli zaslouženě,“ zhodnotil krumvířský trenér Michal Škrabko.

Do Brna přitom vyrazil s pouhými dvanácti hráči. „Sešlo se to, že jsme měli nějaké zdravotní problémy a zároveň hrálo dorostenecké mužstvo i béčko, tak jsme jeli ve dvanácti. Problém v tom nevidím, je lepší mít jednoho kvalitního hráče na lavičce než jich tam posadit osmnáct a o šesti vědět, že je nenasadíte, protože na to nemají výkonnost,“ usmál se kouč.

Heslem Krumvíře, kterému v soutěži momentálně patří sedmá příčka, je soudržnost. „Osu mužstva máme už strašně dlouho pohromadě a dost z toho těžíme. Odchody v létě pro nás nijak zásadní nebyly, týkaly se jednoho, dvou hráčů. Je to jedna z věcí, na kterou sázíme, že se hráči znají už dlouho. Nemyslím, že by byli všichni nadstandardní oproti konkurenci, ale hrají kompaktně, a to je naše devíza,“ vyzdvihl Škrabko.

To Morenda letos těží ze zvučných příchodů. Zatímco v loňské sezoně nastřádala celkem 21 bodů, nyní je jenom za podzim na čtyřiadvaceti. „Jednoznačně nám pomohly posily. Vojta Čech u nás sice byl už loni, ale teď se rozstřílel a patří k nejlepším střelcům soutěže. Je tam zkušený Simr, který podrží v předu balony a umí hrát zády k brance. Pak máme Barana ze Slovácka, kde hrál třetí ligu a samozřejmě i stopera Láďu Hanuše. Když takoví čtyři hráči hrají krajský přebor, musí se to potvrdit,“ přiblížil Danihelka.

Brňany také proto zdobí nejpevnější defenziva v přeboru, když ve čtrnácti zápasech zatím kapitulovali pouze třináctkrát. „Není to tak, že bychom se soustředili jen na obranu, ale děláme to podle typu soupeře. Za tu dobu, co se tady ve fotbalu pohybuji, je už máme trochu načtené. Když víme, že je potřeba soupeře přitlačit, zkusíme presovat na půlce. Pokud je kvalitní a umí udržet balon, hrajeme spíš zezadu,“ osvětlil.

Oproti loňskému předposlednímu místu tak letos v Brně mohou hledět mnohem výš. „S umístěním v klubu vládne docela spokojenost, jen škoda, že to nevyšlo s Krumvířem, mohli jsme být na dohled špici tabulky,“ dodal Danihelka.

