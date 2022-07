Dobrými výkony v lanžhotském dresu se prezentovali i testovaní slovenští mladíci z dorostu Skalice a Senice. „Nikdo z nich mě vyloženě nezklamal, ba naopak. Těžko můžu hodnotit po jediném zápase, ale je pravděpodobné, že většina z nich u nás zůstane. Beru je jako příslib do budoucna,“ pravil Hílek.

Ten však stále vyhlíží příchod minimálně jednoho hotového hráče do základní sestavy. „Nejradši bych přivítal takového fotbalistu do každé řady. Navíc se musíme vypořádat i s odchodem kanonýra Romana Sablera, který odešel do Rakouska. I když nebyl zdravotně stoprocentně v pořádku, byl neskutečně gólově platný hráč. Neříkám, že musí za každou cenu přijít útočník, máme tam Erika Burace, ale kádr musíme rozšířit. Skončili také Richard Balážik a Tomáš Morávek, takže na pozici stopera a středního záložníka nemáme v případě zranění moc alternativ,“ přiznal lanžhotský lodivod.

Naopak gólmanský post, který dělal Hílkovi při zranění stálice Jakuba Klimeše problémy, je vyřešen. „Jeden z testovaných slovenských mladíků je gólman. Na devadesát devět procent u nás zůstane. Sehnat v letní přestávce brankáře byla pro nás priorita,“ neskrýval Hílek.

Ve středu měl Lanžhot odehrát další přípravné utkání proti juniorce Slovácka, ta však duel odvolala. „Moc nás to mrzí, ale naskytla se jim příležitost v podobě přípravného duelu proti dorostencům Manchesteru City. Věřím, že najedeme jiného soupeře a další zápas uprostřed týdne odehrajeme. V sobotu pak na domácím hřišti přivítáme Kuřim,“ dodal zkušený kouč.