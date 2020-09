Jako by stříleli góly za odměnu. Fotbalisté Valtic se dočkali nového zázemí, a tak se rozhodli, že se vedení klubu odvděčí. Sedmi koly prošli bez ztráty bodu a suverénně vedou tabulku C skupiny I.B třídy. „Máme sehraný mančaft, všechno se to potkalo, sladilo. Skóre nám příjemně naskočilo hned na začátku, i když jsme z toho měli strach,“ popisuje předseda klubu Luboš Kukliš.

Koronavirová pandemie je, stejně jako ostatní sportovce, vyřadila z tréninku. Návrat do plné přípravy proto nebyl jednoduchý. „Naskočit zpátky do tempa bylo pro kluky složité, některým se nechtělo. V týmu byly různé nálady, naštěstí se to nakonec dalo nějak do kupy,“ vysvětluje předseda valtického fotbalového klubu. Fotbalisté Valtic však návrat do soutěže zvládli, do čela tabulky je hned po prvních zápasech dostala produktivní střelba, která je touto sezonou provází.

Statistiky FK Valtice: Pořadí v tabulce: 1. Počet výher: 7 Počet remíz: 0 Počet proher: 0 Skóre: 28:5 Body: 21

I na té je ale podle trenéra Ladislava Dvořáčka pořád co zlepšovat. „Pohled na tabulku je skvělý, ale osobně se skóre moc spokojený nejsem. Neproměněných šancí máme hned několik a když diváci naše zápasy vidí, sami říkají, že to může být mnohem lepší. Co mě ale velmi těší, je málo obdržených gólů“ komentuje kouč aktuální skóre, které v tabulce ukazuje 28:5.

Valtický fotbal je podle Dvořáčka na vzestupu, a tak není divu, že si v letošní sezoně klade s týmem nemalé ambice. „Trénuje více kluků, kádr je mladý a všichni se rvou o sestavu, byla by škoda nepoprat se o postup. Úspěch by byla i první trojka, ale vzhledem k faktu, že má spousta kluků nabídky z vyšších soutěží, bychom nejspíš přišli o velkou část kádru,“ líčí trenér, jehož tým skončil v minulé sezoně na 7. místě.

Na motivaci hráčů se podle předsedy klubu podílela také rekonstrukce zázemí, kterou v posledním roce valtický fotbalový areál prošel. „Je to hlavně o fotbale a o hráčích. Když ale vidí, že vedení pro klub něco dělá, může to v jejich motivaci sehrát určitou roli. Přidalo nám to hlavně na atmosféře a chuti hrát. Vidět je to i na výsledcích,“ myslí si Kukliš.

Kompletní rekonstrukcí, která trvala rok, prošel celý areál. „Projekt byl zkolaudován na konci června, od té doby prostory plně využíváme. Kromě kabin vznikla také klubovna, sociální zázemí, garáže a další prostory,“ doplňuje.

Kvalitu valtických fotbalistů prověří na svém hřišti už tuhle sobotu o půl čtvrté odpoledne druhý Kyjov. „Tabulku vedeme vcelku suverénně, sobotní výsledek by nám ale mohl napovědět, jak na tom doopravdy jsme. Podle něj se pak bude odvíjet zbytek sezóny a celý příští rok. Zatím máme ale takový náskok, že z čela nespadneme ani v případě prohry,“ říká Kukliš před zápasem s Kyjovem, který na lídra tabulky ztrácí pět bodů.

ELIŠKA NOVÁKOVÁ