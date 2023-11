Žádná hádka v kabině nebyla. Šlo o zkrat jedince, reaguje kouč Tvrdonic

Nedohrané utkání I. B třídy mezi Tvrdonicemi a Velkými Němčicemi kvůli inzultaci rozhodčího Martina Ťoka zvedlo ve fotbalovém prostředí vlnu diskuzí. O incidentu promluvil i tvrdonický kouč Jan David. „Byl to individuální zkrat Davida Rebendy, má s tím v emocích problémy. Ať už je to prohra o gól, od dva nebo kontumace, bereme to. Rozhodčí správně ukončil zápas,“ řekl David.