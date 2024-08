Ten vinil z nesprávných rozhodnutí především pomezního Tomáše Vavřinu, který měl dál ve čtyřiapadesáté minutě hlavnímu Martinu Lazarovi pokyn, že míč přešel brankovou čáru a Krumvíř se radoval z vyrovnání. „Ze strany pomezního Vavřiny to byl zářez. Naši hráči tvrdí, že to gól nebyl, dokonce mi to potvrdil i jeden hráč Krumvíře. Ale pomezní vehementně s praporkem sprintoval k půlící čáře,“ popsal lodivod Moravanu vyrovnávající branku Tomáše Ondrouška na 2:2.

Za nepovolený vstup na hrací plochu dostal po vyrovnávací brance Koch žlutou kartu.

Dlouho vyrovnaný duel pak rozhodla další sporná situace devět minut před koncem, kdy hlavní rozhodčí odpískal pokutový kop. To už hostující trenér nevydržel a za urážky rozhodčích viděl po druhé žluté kartě i červenou. „Díval jsem se na to i na videu, bylo tam zaškobrtnutí, ale na penaltu? Já to znám, dělávalo se to vždycky,“ kroutil hlavou Koch.

close info Zdroj: is.fotbal.cz zoom_in Vyloučení kouče Roberta Kocha v zápise o utkání.

Zkušený stratég byl po závěrečném hvizdu pořádně naštvaný. „Kdyby to byl starý rozhodčí, který to zná, řeknu dobrý, to je jasný. Ale že to dělá takový mladý, to mě vytáčí. Hrají mi tam patnáctiletí a osmnáctiletí kluci, kteří podávají výkon na hranici sebeobětování, a on je takto zašmikne,“ zdůraznil.

Pochopení našel vyloučený šéf lednické lavičky i u domácích příznivců. „I zatvrzelí domácí fanoušci mi potvrdili, že nás zařízl. Byl tam i bývalý ligový rozhodčí, který mi potvrdil, že to nebyl penaltový zákrok,“ prozradil Koch.

Penaltový zákrok, po kterém byl za prostesty vyloučen lednický kouč Robert Koch. | Video: facebook Moravan Lednice

K faulu v pokutovém území se vyjádřil i krumvířský kouč Lukáš Buchta. „Měl jsem to na délku hřiště, ale viděl jsem tam kličku, pak kontakt, který náš hráč neustál. Rozhodčí ho odpískal, za což jsme byli rádi, protože nám pomohl k obratu. Z mého pohledu to nebyla stoprocentně jasná penaltu, ale rozhodčí si ji asi obhájí," tvrdil.

Pokutový kop domácí Dominikem Havlínem proměnili a vítěznou pojistku přidal ještě v nastavení David Michna. Moravanu tak branky Tomáše Pálky a Thomase Poppa na body nestačily. Krumvíř v hodovém duelu porazil Lednici 4:2. „Dopadlo to, jak to dopadlo, ale určitě jsme mohli něco uhrát. Hráli jsme hluboký blok a brejkové situace nám vycházely, mohli jsme dát ještě další branky,“ dodal hostující kormidelník.