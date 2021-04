Aby se o něčem takovém dalo alespoň uvažovat, nesměla by se na jaře dohrát polovina soutěže, což je podmínka pro případné postupy a sestupy. V tom případě by byl celý ročník brán jako zrušený. "Jak jsme byli ještě na nedávným valných hromadách okresních fotbalových svazů celkem optimisté v tom, že se na jaře bude hrát, tak po dalších vládních opatřeních se už ta víra trochu vytrácí," připustil František Čermák, sekretář OFS Břeclav.

Pokud by byl celý soutěžní ročník zrušený, tak by mělo teoreticky zůstat stejné složení týmů ve všech soutěžích jako před rokem. Otázkou je, jak by to bylo s Rakvicemi, které z I.A třídy odstoupily na začátku srpna. "Asi by to byl trochu právnický oříšek. Neznám stanovy úplně dopodrobna, ale myslím si, že s něčím takovým možná ani nepočítají," poznamenal předseda rakvického klubu Luděk Zlámal.

Jasno v tomto ohledu zatím nemají ani na Jihomoravském krajském fotbalovém svazu, který je řídícím orgánem I.A třídy. "Samozřejmě o tomto problému víme, kromě Rakvic je to podobné také s Černou Horou na Blanensku. Zatím jsme to ale neřešili, čekáme do začátku května, kdy by se mělo rozhodnout, jestli se budou nižší fotbalové soutěže na jaře dohrávat," uvedl Josef Dvořáček, sekretář JmKFS.

Otázkou samozřejmě je, jestli by v Rakvicích vůbec měli o I.A třídu zájem, když se loni ze soutěže odhlásily. "Rádi bychom v soutěži zůstali. Situace se u nás mezitím poněkud změnila. Odstoupili jsme hlavně kvůli tomu, že jsme měli nedostatečný počet hráčů. V prosinci jsme však sestavili realizační tým, který nyní buduje nové mužstvo. Hlavním trenérem je Stanislav Suský, asistenty Vít Valenta a bývalý kapitán týmu Vladan Prachař, vedoucím mužstva Radek Pátek. Pokud jde o hráče, tak už máme jádro poskládané," prozradil Zlámal.

Rakvice jsou tedy možná jedním z mála klubů, které si tak úplně nepřejí jarní restart soutěží. Jestliže by se totiž alespoň polovina sezony dohrála, tak by je jistojistě čekal posun dolů. "V tom případě by nám asi byla nabídnuta účast v I.B třídě," doplnil předseda klubu SK Rakvice 1932.