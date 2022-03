K prvnímu soutěžnímu střetnutí přitom jeho svěřenci nastoupí už tuto neděli na hřišti Rohatce. Stejně jako na podzim tak bude muset zkušený kouč improvizovat se sestavou. „Nezbývá nám nic jiného, než znovu doplnit o hráče z béčka. Zranění kluci jsou mimo na dva až tři měsíce. Nějak to poskládáme, ale pokud se zraní další hráči, bude to špatné. Doufám, že se vyhneme scénáři z podzimu, kdy v jednom utkání nastoupili tři gólmani,“ připomíná říjnový souboj s Lednicí.

Vyhlídky na jaro se přitom dlouho jevily nadějně. V zimní pauze se k tréninku vrátili tři hráči, klub navíc získal posilu. „Přivedli jsme šikovného kluka z okresního přeboru, ale ten si minulý týden vyhodil kotník. Začínám si říkat, jestli má vůbec cenu shánět nové hráče, protože každý, kdo k nám přijde, má nějakou smůlu. Je to začarovaný kruh,“ popisuje trpce Dvořáček.

V zimě navíc Valtice opustila opora obranných řad Ivo Tetur. „Odstěhoval se do Prahy, což je pro nás velká ztráta, protože šlo o člena základní sestavy. Byl vzadu velká pojistka. Defenziva nás teď trápí. Záloha a útok fungují, ale v obraně máme problémy,“ přibližuje valtický lodivod.

V přípravě nastoupili fotbalisté Valtic pouze ke čtyřem přátelským duelům. „Vždycky jsme měli zápasů mnohem víc, ale teď to skrz zranění nešlo. Pravidelně se na tréninku scházelo osm až devět kluků. O pilování herních věcí skoro nemohla být řeč,“ vysvětluje Dvořáček.

Jedenáctý tým B skupiny I. A třídy postupně padl s Mutěnicemi, Velkými Bílovicemi a Charvátskou Novou Vsí. Vítězství si připsal až proti Tvrdonicím. „První dva zápasy přípravy nebyly špatné, ale v těch dalších jsme šli dolů. Někdy to tak v přípravě je. U kluků jsem neviděl nasazení, které měli na konci podzimu, kdy se mančaft semkl,“ mrzí zkušeného stratéga.

Proti Tvrdonicím trápilo Valtice zejména neproměňování šancí. „Měli jsme obrovský problém se zakončením. Čtyřikrát jsme šli sami na brankáře a ani jednou z toho nepadl gól. Šance si sice vytváříme, ale neproměňujeme. Doufám, že si to kluci v přípravě vybrali a bude to už jen lepší. Uvidíme, jak se popasujeme s prvním jarním duelem v Rohatci,“ vyhlíží Dvořáček.

Na podzim porazili fotbalisté Valtic aktuálně devátý Rohatec na domácím hřišti těsně 1:0. „Musíme hrát to, co jsme hráli na podzim. Poctivě bránit a čekat na brejky. Snad se to podaří. Důležité je nedostat brzký gól,“ má jasno kouč.

Jaký cíl pro jarní část sezony stanovil? „Před sezonou jsme se chtěli pohybovat okolo páté příčky, což jsme vzhledem ke zraněním museli přehodnotit. Aktuálně chceme hrát do jedenáctého místa, ať nejsme ohrožení sestupem. Bude to taková jarní procházka ohněm,“ dodává s trpkým úsměvem Dvořáček.

MARKÉTA WEINLICHOVÁ