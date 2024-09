Čeští reprezentanti do osmnácti let (v červeném) podlehli Německu 3:7. Foto: David Korda

Kryštof Neduchal včera 20:03

Vysoký debakl na závěr. Na letošní ročník Ježek Cupu budou chtít čeští reprezentanti do osmnácti let co nejdřív zapomenout. V Lanžhotě se rozloučili vysokou porážkou 3:7 od Německa a s jediným bodem zakončili turnaj na posledním šestém místě. „Výsledek je pro nás zase další velmi krutá lekce,“ hodnotil porážku český kouč Václav Jílek pro reprezentační web.