Svěřenci Filipa Pochylého si z minulé sezony přenesli skvělou ofenzivní bilanci, s devětadvaceti brankami jsou v tabulce produktivity na třetím místě. Radost jim však kazí pohled na počet inkasovaných gólů, tam jsou po Starém Poddvorovu druhý nejhorší tým soutěže. „Zabýváme se tím, ale v jeden moment se nám rozpadla celá obrana. Zranili se stopeři Peťa Staňa s Daliborem Adamcem, chyběli i beci Jirka Varmuža s Víťou Čechovským. Aby toho nebylo málo, zranil se ještě gólman Filip Dvořák, v záloze chybí Pavel Nauš,“ přiznal Kačer.

Ten však nedělá ze současného postavení v tabulce žádnou vědu. „Nic není ztracené, loni jsme přezimovali na šestém místě a do předposledního kola jsme hráli o postup. Prostě nám nevyšly některé zápasy, ale to může v jarní části potkat kohokoliv. Ve zbývajících třech kolech podzimu chceme získat co nejvyšší počet bodů, abychom se dostali na dostřel špičce tabulky,“ přál si bývalý hráč Ratíškovic či Mutěnic.

Kačera v útoku Svatobořic dobře doplňuje Adam Čechovský, jenž zaznamenal sedm branek v sezoně. „Museli jsme si na sebe zvyknout, chvíli to trvalo. Několik let jsem nastupoval s Luďkem Baťou, který ale celou jarní část kvůli zranění nehrál. Až teď se pomalu dostává zpátky do hry. Když se Luďa zranil, ztratil jsem parťáka, na kterého jsem byl zvyklý, věděli jsme o sobě. Nyní už funguje i spolupráce s Adamem. Dobře se doplňujeme, on je rychlostní typ útočníka do brejků, moje role je zase trošku jiná,“ přiblížil Kačer.

Lídr tabulky střelců má už nyní jasného favorita na postup do vyšší soutěže. „Jednoznačně Kozojídky, mají opravdu našlapaný kádr. Ale každý může zaváhat, loni se hrálo o postup až do předposledního kola. Jsou tam i Šardice, těch týmů, které mají ambice, je víc. Většina z nich v létě posílila kádr, u nás dál sázíme na partu,“ dodal útočník.