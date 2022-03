Bývalý hráč Šardic či Břeclavi vstřelil v sezoně už sedm branek, z toho šest z pokutových kopů. „Za žádného penaltového odborníka se nepovažuji, ale je pravda, že jsem nedal pouze dvě penalty v kariéře. Jedna z nich byla v dresu Břeclavi, na tu si bohužel vzpomínám,“ praví Gajdoš, jenž má za sebou i angažmá v Rakousku.

Lednici se vstup do jarní části náramně podařil. Nejprve porazila hlavního soka v boji o první příčku z Veselí nad Moravou 5:0, následně nadělila „sedmičku“ Šlapanicím. „Na start soutěže jsme se dobře připravili. Máme nového trenéra, který neponechal nic náhodě. Vykládá se, že už máme postup do krajského přeboru ve svých rukou, ale já si to nemyslím. Nejdůležitějším zápasem jara měl být původně duel s Veselím. Za mě rozhodne následující utkání ve Vyškově,“ předpovídá zkušený záložník.

V neděli od půl jedenácté dopoledne hostí druhá rezerva Vyškova právě Lednici, na kterou ztrácí osm bodů. „Důležité je, abychom tam neprohráli. Soupeř může využít kluky z druholigového áčka, tak jak tomu bylo v sobotu ve Veselí nad Moravou. Tam nastoupili čtyři druholigoví hráči a rozhodli utkání (Veselí 4:9 Vyškov B - pozn. Red.). Musíme se na to připravit,“ tvrdí Gajdoš.

Ten by si rád krajský přebor v Lednici zahrál. „S vyššími soutěžemi zkušenost mám. Hrál jsem druhou ligu za Poštornou, potom i vyšší soutěž v Rakousku. V Lednici na to kádr rozhodně máme. V přípravě jsme zápasy s týmy z krajského přeboru vyhráli. Nemáme se čeho bát,“ věří v postup z I. A třídy kanonýr víkendu.