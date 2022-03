Jakub Lebloch nikdy nezapomene na vítězný gól ve Vracově, kterým pomstil svého spoluhráče. "Bylo to v osmdesáté sedmé minutě, dvě minuty po tom, co domácí srovnali na 3:3. Těší mě to hlavně kvůli vracovským fanouškům, kteří během zápasu uráželi našeho nejlepšího obránce Tobiase Spěváka," vzpomíná s hrdostí.