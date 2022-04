PODÍVEJTE SE: Lednice porazila Dubňany. Výhru zařídil pět minut před koncem Mach

Sto devadesát centimetrů vysoký forvard je vyhlášeným hlavičkářem, přesto dal všechny tři branky nohou. „Sám se tomu divím. Většinu branek v kariéře jsem dal hlavou,“ směje se hráč, jenž do Nikolčic dojíždí z Velkých Němčic.

Nejpikantnější duel sezony je pro něj souboj s Velkými Pavlovicemi, který je na programu 1. května. „Za Pavlovice jsem hrál jedenáct let. Když proti nim nastupuju, cítím, že hraju proti svým. Odchod z klubu naštěstí proběhl bez problémů. Stavěli jsme dům ve Velkých Němčicích a fotbalové ambice šly trochu stranou. Přestoupil jsem do Němčic, abych hrál doma. Do Nikolčic mě pak přilákali klubové ambice. Podařilo se nám postoupit do I. A třídy, kterou chci hrát,“ vysvětluje Šabata, který s fotbalem začínal v Hustopečích.

FOTOGALERIE: Hattrick a červená karta. Takový byl duel Valtic s Nikolčicemi

Nikolčice se nacházejí se sedmnácti body na desátém místě tabulky. Před poslední čtrnáctou Velkou nad Veličkou mají náskok osmi bodů. „Naším cílem byl střed tabulky, bohužel hrajeme spíše o záchranu. Máme hodně zraněných hráčů a každý zápas lepíme sestavu. To se pak promítá do výsledků,“ říká sklesle útočník.

Jak prožije kanonýr víkendu Velikonoce? „Máme dvě dcery, které doma všechno chystají na návštěvy koledníků. Rodina se sejde, to je na Velikonocích nejhezčí,“ dodává Šabata.