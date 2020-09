Poprvé v soutěžním zápase dokázali fotbalisté Krumvíře porazit silné Mutěnice. Navíc se tak stalo po velice dobrém výkonu před čtyřmi stovkami diváků.

Po zápase panovala v domácím táboře zákonitě spokojenost. „Přišla krásná divácká návštěva, i díky fanouškům Mutěnic. I myslím, že se všem zápas musel líbit. Nehrál se žádný taktický defenzivní fotbal, ale hra byla otevřená a padlo šest branek. Podle mě byla naše výhra zasloužená, byli jsme herně o krok napřed. Je ale pravda, že v závěru to bylo pořádné drama. Za stavu 3:1 hosté nejprve trefili tyčku a potom i snížili. Naštěstí pro nás ale pak udělali chybu a my jsme z penalty naše vítězství zpečetili,“ uvedl k utkání domácí kouč Michal Škrabko.

Krumvíř - Mutěnice 4:2 Poločas: 2:1. Branky: 26. Drápal Tomáš, 29. Košulič Luboš, 60. Košulič Luboš, 90. Hoša Pavel (pen.) – 28. Čepil Marcel, 86. Čepil Marcel. Rozhodčí: Kučera Josef, Šidlo David, Špaček Jiří, Linhart Karel. Diváci: 400.

Mužem zápasu byla letní posila Luboš Košulič, který byl před lety i v kádru prvoligové Zbrojovky Brno. „Konečně se dokázal gólově prosadit, asi to byl právě on, kdo měl největší zásluhu na naší výhře,“ uvedl Škrabko na adresu autora dvou branek. Další přidali Tomáš Drápal a v závěru z pokutového kopu kapitán Pavel Hoša.

Po šesti odehraných kolech má Krumvíř bilanci tři výhry, jedna remíza a dvě prohry. „Abych řekl pravdu, tak s tím úplně spokojený nejsem. Náš herní projev je dobrý, snažíme se o atraktivní útočný fotbal pro diváky. Prohospodařili jsme ale vedení ve dvou venkovních zápasech v Ivančicích a Bosonohách, odkud jsme nakonec odjížděli bez bodu. Body z domácího hřiště musíme podpořit i nějakými zisky z venku. Teď nás čeká utkání v Brně na Moravské Slavii, kde jsme toho v minulosti moc nepředvedli. To bychom chtěli napravit. Bude to pro nás dost důležitý zápas, který by nám mohl ukázat, jestli máme na to hrát o špici tabulky, nebo jen v jejím středu,“ dodal trenér Michal Škrabko.