Hráči Krumvíře nastupující v nejvyšší krajské soutěži potvrdili roli favorita a na hřišti celku z I. A třídy si dokráčeli pro vítězství. „S výsledkem jsme spokojení, máme za sebou náročný víkend. V sobotu byl v Krumvíři tradiční vinařský běh a spousta kluků pomáhala s pořádáním. Bylo pro nás náročné poskládat tým na neděli. Naštěstí máme široký kádr, takže se nám podařilo zápas odehrát na slušné úrovni a postoupit,“ měl radost trenér Krumvíře Michal Škrabko.

Zároveň ocenil kvalitu soupeře. „Dubňany mají na I. A třídu velmi dobré mužstvo plné mladých hráčů. Soupeř byl rychlý, důrazný a nedal nám nic zadarmo. Vypracoval si spoustu šancí, ale na rozdíl od nás je neproměňoval. My jsme si příležitostí vytvořili méně, ale využili jsme je. To rozhodlo,“ popsal lodivod Krumvíře.

Vítězství ho těšilo o to víc, že před rokem Dubňany Krumvíř v prvním kole poháru vyřadily. „Zápas tehdy skončil 2:2 a prohráli jsme na penalty. Jsem rád, že jsme jim letos porážku vrátili,“ řekl s úsměvem.

Jakého soupeře by si přál potkat v dalším kole? „Jestli se bude stejně jako v předchozích letech vybírat z okolních klubů, můžeme narazit na Valtice. Tam bych jel rád. Jde o sympatický tým, ve kterém jsem v minulosti sám působil. Mám tam spoustu kamarádů, takže by byl zápas pěkně vyhecovaný. Když dostaneme Valtice, budu spokojený,“ povídal Škrabko.

Právě Valtice jsou druhým postupujícím z Břeclavska. Nováček I. A třídy vyřadil Moravskou Slavii, která od sezony 2014/2015 nastupuje v krajském přeboru. „Z postupu máme velkou radost. Kluci hráli výborně, značnou část zápasu jsme byli na balonu. Hráli jsme zodpovědně a u brejků se nám podařilo využít rychlosti našich hráčů,“ těšilo kouče Valtic Ladislava Dvořáčka.

U dvou branek přitom zůstat nemuselo. „Vytvořili jsme si spoustu šancí, při kterých jsme mohli přidat další dva nebo tři góly. Soupeř měl ke konci zápasu jednu tutovku, kterou ale náš brankář zlikvidoval. Byli jsme lepším mužstvem na hřišti,“ pochvaloval si valtický stratég.

Radost mu udělala fyzická připravenost hráčů. „Překvapilo mě, že soupeři začaly kolem šedesáté minuty docházet síly, my jsme v tomto ohledu byli úplně v pohodě,“ přiblížil Dvořáček.

Na jakého soupeře by chtěly Valtice narazit v dalším kole? „Je nám to jedno. Do poháru jsme šli s tím, že odehrajeme zápasy s kvalitními týmy a nebudeme muset shánět další soupeře pro přípravná utkání. S Krumvířem jsme hráli před třemi týdny přátelák, který jsme prohráli 1:2. Bylo by zajímavé si to s nimi rozdat v poháru,“ zauvažoval trenér Valtic.

Ten v neděli povede své svěřence k prvnímu soutěžnímu utkání po postupu do I. A třídy, ve kterém se Valtice představí na hřišti Milotic. „Spousta nováčků řekne, že jejich cíl je udržet se ve vyšší soutěži. My chceme hrát do pátého nebo šestého místa. V přípravě jsme si dokázali, že s týmy z I. A třídy dokážeme odehrát vyrovnané zápasy,“ dodal Dvořáček.