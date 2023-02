Nadějný fotbalista, který prošel Slováckem, Šardicemi nebo Hodonínem, se vrací do známého prostředí. „V Krumvíři jsem hrál pět let. Od té doby, co jsem tam začínal se v kabině prostřídalo už spoustu hráčů, ale většinu kluků znám,“ netajil obránce, jenž na podzim zasáhl do devíti zápasů v I. B třídě za Svatobořice-Mistřín.

Do rodné obce se dle domluvy v létě vrátí zpátky. „Domluvili jsme se opravdu jen na půl roku, i tak bude náročné skloubit intenzivnější tréninky s prací. Kluky z Mistřína budu dál vídat, byl jsem s nimi i na soustředění. Trenér Pochylý mi v přestupu nebránil, o dlouhodobém zájmu Krumvíře věděl. Říkal, že pro přestup do vyšší soutěže má absolutní pochopení, i kabina to vzala v pohodě,“ prozradil Adamec.

Na jeho přestupu měl vliv i návrat krumvířského odchovance Davida Michny, který se vrátil do mateřského klubu z angažmá v divizi. „Byla to malá podmínka, že do klubu musí přijít ještě někdo. Těší mě, že Davidův přestup klapl,“ uznal.

Šestý Krumvíř odstartuje jarní část 19. března na domácím hřišti s pátou Moravskou Slavii, tedy přímým konkurentem o přední příčky. „Krajský přebor je podle mě jedna z nejfotbalovějších soutěží. Nejvíc se těším na zápas s Ratíškovicemi, kde mám nejvíc známých, potom i na duel s Mutěnicemi,“ jmenoval Adamec největší lákadla.

Jaké dává nová posila Krumvíři šance na umístění? „Tým je hodně kvalitní, ale záleží i na zdraví, pokud vypadnou dva tři hráči, bude to problém. Když budeme kompletní, určitě můžeme dosáhnout na přední příčky,“ předpověděl.