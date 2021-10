„Za zlepšením určitě stojí zpevněná defenziva. Hodně jsme nad tím seděli a přemýšleli, jak ji zlepšit. V šestnáctce jsme dělali úplně jednoduché chyby, když jsme nepokrývali hráče soupeře. I na vstřelení gólů jsme potřebovali strašně moc šancí, což se změnilo. Možná se taky za mě hráči trochu postavili,“ usmál se trenér družstva Michal Škrabko.

Ve hře je totiž po letech také jeho konec v Krumvíři. „Jsem u týmu už dost dlouho a vypadalo to, že už se nemáme kam posunout. Oslovili jsme za čtrnáct dní množství trenérů, ale nepodařilo se nám získat nikoho kloudného. Nechtěli jsme brát někoho z horní dolní.Zatím to je tak, že do konce podzimu zůstávám a uvidíme,“ vysvětlil krumvířský lodivod.

Navázat na předchozí dvě výhry bude mít se svými svěřenci nadmíru obtížné. V sobotu od třech hodin odpoledne totiž Krumvíř hostí druhý tým tabulky Boskovice. „Uvidíme, co předvedeme. Vyhráli jsme nad týmy ze spodní části tabulky, teď nás čeká přední mužstvo,“ přemítal Škrabko.

Krumvíř má přitom vyšší ambice, než se bát o holé přežití v elitní krajské soutěži. „Chceme vylepšit pozici z minulosti a stojím si za tím, že na to máme. Necítíme se pod tlakem, že budeme hrát o záchranu. Nyní potřebujeme nahrát co nejvíc bodů, ať máme klidnou zimní přípravu. Nicméně los nemáme ideální, čekají nás do konce podzimu těžcí soupeři,“ zmínil Škrabko, jehož svěřenci se utkají třeba ještě s vedoucí Kuřimí nebo nebezpečným Ráječkem.

I přes říjnové zlepšení Krumvíř zůstává týmem s největším počtem obdržených branek a i v bilanci vstřelených gólů patří do suterénu soutěže. Kanonýra ovšem celek, zdá se, našel ve dvaadvacetiletém Patriku Martinkovi, jenž se postaral o tři z pěti gólů Krumvíře v posledních dvou zápasech. „Kluci po výhře nad Mutěnicemi nabrali sebevědomí. Zlepšili jsme hru dozadu a začalo nám to tam padat,“ podotkl Škrabko, jenž v Krumvíři dlouhá léta žije.