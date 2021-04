Zpráva o úmrtí manažera Krumvíře všechny v klubu šokovala. "Neviděl jsem lékařskou zprávu, ale zřejmě šlo o selhání srdce. Nepřišel do práce, tak se šli spolupracovníci podívat k němu domů. Když nikdo neotvíral, tak vyrazili dveře a našli ho tam už mrtvého," popisuje dramatické okolnosti krumvířský trenér Michal Škrabko.

Josef Káňa byl v posledních letech významnou personou krumvířského fotbalu a měl velký podíl na vzestupu klubu, který se postupně prodral až do špičky krajského přeboru. "Bude nám chybět především jeho optimismus. Pořád se chtěl zlepšovat a měl velké plány. Pro něho by byla i bundesliga málo," usmívá se Škrabko při vzpomínce na bývalého kolegu.

Změny v hierarchii vedení klubu zatím v Krumvíři neřešili. "Samozřejmě je to obrovská ztráta z lidského hlediska. Pokud jde ale o fungování klubu, tak by to snad nějaký extrémní problém být neměl. Nejsme žádný velkoklub, takže těch manažerských věcí není tolik jako ve vrcholovém fotbale," tvrdí Škrabko.

Smolná sezona je to pro Krumvíř i z toho pohledu, že ji měli skvěle rozjetou, ale zřejmě nebudou mít možnost ji dokončit. Přitom v tabulce krajského přeboru byli po devíti odehraných zápasech na skvělé druhé příčce. "Zklamání už nás celkem přešlo, my jsme zase tak velké ambice neměli. Snažíme se trénovat v nějakém režimu, jaký nám současná situace dovoluje. Věříme, že se na začátku další sezony sejdeme ve stejném složení a třeba budeme ještě silnější," dívá se optimisticky do budoucna krumvířský kouč.