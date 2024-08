Hrdinou zápasu byl hostující Jakub Krejčíř, který poslal svůj celek do vedení už v sedmé minutě. Po půlhodině hry pak stejný hráč zvýšil na 2:0. „Rozhodl první gól, který jsme brzo inkasovali. Sparta pak hrála to, co potřebovala. Posouvala se v bloku, čekala na naše chyby a chodila do brejků. Pak po ztrátě na stoperovi byla standardka před vápnem a tu soupeř proměnil na 2:0,“ ohlédl se domácí lodivod za nepovedeným vstupem do utkání.