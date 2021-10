Naposledy zvítězili v neděli na hřišti nováčka z Valtic 3:0 a s náskokem šesti bodů na druhé Dubňany vládnou B skupině I. A třídy. „Za vítěznou sérii jsme moc rádi. Doufám, že ji udržíme co nejdéle. Zůstáváme ale nohama na zemi, čekají nás těžké zápasy,“ říká lednický trenér Mojmír Bezucký.

Co stojí za suverénní jízdou jeho svěřenců? „Především kvalita hráčského kádru. Všichni kluci, kteří v létě přišli, jsou opravdovými posilami. Ať už je to brankář Lukáš Prokop, který je vzadu absolutní jistota nebo stoper Lukáš Ianosteac. Ten přinesl směrem dozadu něco navíc a obrana ve srovnání s loňským rokem šlape na výbornou,“ pochvaluje si zkušený kouč.

A zlepšení v defenzivních řadách je znát. Ledničtí dostali v dosavadních devíti zápasech jen pět gólů a mají nejnižší počet obdržených branek v celé soutěži. „K vítězství nám ve většině zápasů stačí vstřelit dva góly, protože jsme schopní hrát vzadu na nulu nebo jednu obdrženou branku,“ těší Bezuckého.

Směrem dopředu se pak nemusí spoléhat na jednoho kanonýra. Pod šestadvacet vstřelených branek se podepsalo celkem jedenáct hráčů. „V létě nám odešli dva kvalitní útočníci – Tomáš Pálka a Tomáš Pospiš, kteří byli góloví (v loňském ročníku vstřelili v odehraných devíti zápasech dohromady 18 branek – pozn. red.). Sezonu jsme začínali bez klasického útočníka, tím pádem jsou branky rozhozené mezi víc hráčů,“ popisuje zkušený lodivod.

Od začátku září už může v ofenzivě spoléhat na dvaadvacetiletého forvarda Ondřeje Osičku, který v minulé sezoně hájil barvy Mutěnic v krajském přeboru. V pěti utkáních, do kterých od svého příchodu naskočil, stihl dát tři branky. „Jsem rád, že se nám podařilo Ondru získat. Jde o mladého nadějného hráče, který nám hned po svém příchodu gólově pomohl,“ přibližuje Bezucký.

Fotbalisty Lednice čekají do konce podzimní části soutěže ještě čtyři duely. Doma přivítají momentálně jedenácté Vacenovice a sedmé Velké Pavlovice, venku se střetnou s šestými Kohoutovicemi a třetím Veselím nad Moravou. „Když uděláme ze zbývajících čtyř zápasů deset bodů, budu spokojený. Čekají nás náročná utkání. V posledním kole jedeme do Veselí, které sice na začátku sezony klopýtalo, ale teď dává každému šišku. A jednoduché to nebude ani v Kohoutovicích,“ uvědomuje si lednický stratég.

Až dosud jeho svěřenci všechny těžké zkoušky zvládli. Na domácím hřišti porazili třeba rezervu druholigového Vyškova, venku si zase poradili s druhými Dubňany. „Nejnáročnější byl zápas proti béčku Vyškova, ve kterém jsme zvítězili 2:0. Těžké byly taky duely v Rohatci a Dubňanech. V Rohatci jsme vyhráli se štěstím. Vítězný gól padl až v 87. minutě, což bylo pro soupeře hodně kruté. Tyto zápasy byly nejkvalitnější a body z nich nejcennější,“ vysvětluje Bezucký.

O ambicích pro letošní sezonu má jasno. „V tak dobře rozehraném ročníku nemůžeme chtít nic jiného než postup. Je to logické a byli bychom srabi, kdybychom se schovávali za nějaké fráze,“ říká jednoznačně.

V sezoně 2018/2019 Lednici postup do krajského přeboru jen těsně unikl, když skončila druhá za Ratíškovicemi. Poslední dva ročníky se pak kvůli koronaviru nedohrály. „Před třemi lety přišli kluci o postup až v posledních kolech. V té době jsem tady ještě netrénoval, ale hodně se na tu sezonu vzpomíná. Všem to leží v žaludku. Kdybychom letos postup udělali, bylo by to krásné zadostiučinění. Lednický fotbal si zaslouží posun o patro výš,“ dodává Bezucký.