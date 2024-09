Nikolčice dvakrát v řadě vyhrály. Panuje v klubu spokojenost?

Máme samozřejmě radost, protože je nás teď málo. Hodně kluků je zraněných, ale na tréninky i zápasy se nějak vždycky sejdeme. O to víc nás každá výhra potěší, když jsme v tak těžké situaci.

Ve čtyřech zápasech jste zapsal čtyři góly. Jak hodnotíte začátek v novém angažmá?

Přišel jsem kvůli tomu, abych dával góly. Nevěděl jsem, jestli se to podaří hned, ale vyšlo to. Když to navíc přispěje k výhře, člověka to potěší ještě víc.