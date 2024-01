Velké Pavlovice přišly o dva hráče. Houška spoléhá na uzdravené marody

Náročná odvetná část čeká v B skupině I. A třídy fotbalisty Velkých Pavlovic. Celek z Břeclavska, který přezimoval se čtrnácti body na jedenáctém místě, chce co nejrychleji opustit sestupové vody. „Nepřeju si, aby Pavlovice byly ve sférách, v nichž se teď nachází. Vždycky patřily minimálně do středu tabulky, ne-li na špičku I. A třídy. Uděláme všechno pro to, abychom nebyli dlouho namočení,“ řekl velkopavlovický kouč Marcel Houška.

Fotbalisté Velkých Pavlovic (v bílooranžovém) zahájili zimní přípravu. | Foto: Milan Dohnálek

Ten převzal mužstvo po Stanislavu Hřibovi v rozběhlé podzimní části. „Uvidíme, co nám přinesou přípravné duely, ale rozhodně se chceme zlepšit ve střílení branek. Navíc jsme na můj vkus inkasovali i několik laciných gólů, které pramenily z našich hrubých chyb,“ podotkl zkušený lodivod. Přestože má Slavoj na jedenáctém místě čtrnáctibodový náskok před posledními Valticemi, od předposledních třináctých Želešic jej dělí pouhé tři body. „Nikde není napsané, že bude z naší soutěže padat jen jeden. Nemůžeme na to spoléhat. Záleží na tom, kdo sestoupí z divize nebo krajského přeboru. Navíc ani bodový odstup od posledních Valtic není takový. Stačí dvě výhry a tým hned ožije,“ věděl dobře Houška. První zápas, první gól. Vymění Kozel Slovácko za Bzenec? Jeho celek odstartoval zimní přípravu už 16. ledna. „Začali jsme v domácích podmínkách, zatím nabíráme fyzičku. Od února pak začneme jezdit na umělku do Mutěnic,“ netajil trenér. V zimní pauze Velké Pavlovice přišly o dva hráče. Marek Kovařík se vrátil o Břeclavi, Zdeněk Otáhal zamířil do rezervy Líšně. „Oba u nás byli jen na hostování. Na přípravu se vrací do svých klubů, pak se uvidí,“ vysvětlil Houška. Klub se je zatím pokusí nahradit z vlastních zdrojů. „Našimi největšími posilami budou Patrik Havlík a Petr Bulíček, kteří se vrací po dlouhodobém zranění,“ pravil kormidelník. Nikolčice drží pevná obrana. Výhra v Rohatci byla překvapení, říká předseda Vzápětí však nevyloučil ani příchod nových posil. „Něco řešíme, ale uvidíme až v průběhu přípravy,“ nechtěl Houška předbíhat. Úvodní přípravný duel odehraje Slavoj v sobotu od deseti hodin dopoledne na hřišti Sparty Brno. Následně vyzve Mutěnice, Šardice a před startem jarní části Vojkovice. „Generálku už chceme hrát na trávě v Pavlovicích. Doufám, že počasí se umoudří a budeme na trávě trénovat už trošku dřív,“ uzvařel.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu