Desítky malých nadšených fotbalistů a fotbalistek pod dohledem elitního záložníka brněnské Zbrojovky Michala Ševčíka zápolily o vítězství v jihomoravském krajském finále a o postup do celostátního kola prestižního turnaje základních škol McDonald´s Cupu ve čtvrtek ve fotbalovém centru v Brněnských Ivanovicích.

Ve fotbalovém centru v Brněnských Ivanovicích se ve čtvrtek konalo krajské finále McDonald´s Cupu. | Foto: Deník/Václav Petrů

Z postupu se radovali vítězové ve třech kategoriích, mezi čtvrťáky a paťáky panovali žáci základní školy v Dubňanech, mezi prvňáky až třeťáky vyhráli školáci ze znojemské základní školy mládeže a mezi malotřídkami, do nichž se zapojily nejen školy z Jihomoravského, ale i Zlínského kraje, vládla ZŠ a MŠ Veselá ze Zlínska.

„Bylo to perfektní, organizačně parádní akce, soupeři skvělí, krásný fotbal na to, o jaké se bavíme kategorii, za mě skvělý den. Měli jsme sice trochu obavy, na jaké úrovni budou naši soupeři, ale rozhodně jsme sem nejeli jen na výlet, chtěli jsme ukázat, že fotbal v Dubňanech umíme," lebedil si trenér vítězné školy z Dubňan Jan Zelený.

Zdroj: Václav Petrů

Na čtyřech hřištích fotbalového centra se zápolilo od rána až do pozdních odpoledních hodin, premiérově i v kategorii malotřídek, dění tak bylo pořádné nabité. „Je to náročné zorganizovat, když se přidala nová kategorie, jde o velkou a komplikovanou akci. Dá to zabrat včas zadat výsledky a dobře zorganizovat nástupy do soutěží. Vyhrožovali, že bude pršet, mně radar hlásil, že ne. Jsem rád, že moje předpověď vyšla, protože i když děti nejsou z cukru a zvládly by to, déšť by tento turnaj trošku pošramotil," uvedl ředitel akce Zdeněk Jadvidžák, který je u turnaje už od jeho začátků před čtyřiadvaceti lety.

O pořádný rozruch se postaral talentovaný brněnský záložník Michal Ševčík, který se odpoledne dobrou hodinu fotil a podepisoval nekončícímu davu zájemců. „My to bohužel nestihli, protože jsme zrovna hráli. Ale pocity z akce máme skvělé, nejvíc jsme si užili, když jsme vyhráli," shodli se Marek Burian a Richard Křižka z vítězného celku malotřídek z Veselé, kteří si se známým brněnským fotbalistou aspoň potřásli ruku poté, co jim předal zlaté medaile.

Zdroj: Václav Petrů

Vítězové ve všech kategoriích se mohou těšit na republikové finále McDonald´s Cupu, které se bude pod názvem Svátek fotbalu konat 29. a 30. května na stadionu Slovácka v Uherském Hradišti.

Výsledky krajského finále McDonald´s Cupu v Brně:

Kategorie M (malotřídky z Jihomoravského a Zlínského kraje): 1. ZŠ a MŠ Veselá, 2. ZŠ a MŠ Dražovice, 3. ZŠ a MŠ Nenkovice

Kategorie A (1.-3. třídy): 1. ZŠ mládeže Znojmo, 2.ZŠ a MŠ Střelice, 3. ZŠ a MŠ Blatnice pod svatým Antonínkem

Kategorie B (4. a 5. třídy): 1. ZŠ Dubňany, 2. ZŠ Modřice, 3. ZŠ Slovácká, Břeclav