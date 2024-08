Více než padesát minut hráli ledničtí fotbalisté v úvodním kole páté ligy v oslabení. Bez vyloučeného Jiřího Ferbyho nováčkovi z Tišnova vzdorovali až do třiasedmdesáté minuty. Po dvou inkasovaných brankách nakonec kousali porážku 0:2. „Vyloučení ovlivnilo celý zápas. Pak už jsme hráli jen na plichtu, která se nám nakonec nepodařila uhrát,“ řekl lednický trenér Robert Koch.

Klíčový moment utkání nastal v devětatřicáté minutě, kdy Ferby podrážkou zasáhl soupeře do oblasti holeně a od sudího uviděl červenou kartu. „Bohužel jsem ten zákrok neviděl, protože jsem chystal střídání zraněného Dobšíčka. Podle komentáře Pavla Simandla by to za starých časů byla žlutá, ale dnešní trend rozhodčích je přitažený za vlasy,“ netajil domácí stratég.

Ten vyloučení Ferbymu nevyčítal. „Má postavenou hru na důrazu, ale asi to byl šlapák,“ podotkl Koch.

Kromě Ferbyho navíc Moravan přišel i o zraněného Dobšíčka, který bude svému mužstvu chybět delší dobu.

Hosté početní výhodu využili až v závěru duelu, v třiasedmdesáté minutě otevřel skóre Petr Pfeffer a minutu před koncem zvýšil na konečných 2:0 Pavel Humpola.

Domácího kouče mrzela prohra především proto, že hosté jeho svěřence výrazně nepřehráli. „Myslím, že Tišnov bude mít problém se záchranou. Na krajský přebor je to málo,“ dodal.

Lednice o první body v novém ročníku zabojuje v dalším kole, kdy se v neděli od pěti hodin odpoledne představí v Ráječku.