PŘÍTLUCKÝ AZYL

Když na konci dubna kvůli technické poruše závlahového systému přesunul Moravan své domácí utkání se Svratkou do Přítluk, vypadalo to, jako jednozápasové řešení. Lednice brněnského soupeře tehdy porazila 1:0 a do konce jarní části už se domů nevrátila.

Z Přítluk si Moravan udělal nedobytnou tvrz. Z šesti odehraných zápasů na tomto hřišti šestkrát vyhrál a nasbíral zde osmnáct bodů. Jen pro zajímavost, před posledním jarním kolem jich nasbíral za celou sezonu dohromady třicet.

A v žádném případě se nejednalo o náhodu. „Vzhledem k tomu, co jsme chtěli hrát, pro nás byly Přítluky lepší. Hřiště je tam větší a rychlejší,“ prozradil Koch.

Chvála na azyl přišla i ze stran soupeřů. „Hřiště v Přítlukách bylo fantastické. Suverénně nejlepší plocha, na které jsme kdy v krajském přeboru hráli,“ řekl na konci dubna kouč brněnské Svratky David Kříž.

Fotbalové hřiště v PřítlukáchZdroj: facebook Moravan Lednice

Velká úleva. Lednice výhrou nad Slavií slaví záchranu. Koch: stejné jako postup